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    Фото

    Опубликованы сюрреалистические фото, от которых мурашки по коже

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    Сюрреалистические фото - Опубликованы сюрреалистические фото, от которых мурашки по коже
    Сюрреалистические фото

    Художник-самоучка из Польши, который создает сюрреалистические кадры благодаря фоторедакторам

    Польский художник по имени Мирек использует свой 10-летний опыт работы с программным обеспечением для редактирования изображений, создавая уникальные сюрреалистические пейзажи.

    Его творения — манипуляции с природными ландшафтами в сочетании с другими изображениями, в целом же его картины выполнены в готическом стиле.

    В своем интервью парень сказал, что процесс создания работы он начинает с поиска места: «Я ищу лучший образец горного пейзажа, затем я определяю атмосферу работы подбираю фотографии с подобным климатом. Я проверяю различные конфигурации и комбинации этих фотографий, выбирая в итоге лучший вариант».

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    Опубликованы сюрреалистические фото, от которых мурашки по коже
    Опубликованы сюрреалистические фото, от которых мурашки по коже
    Опубликованы сюрреалистические фото, от которых мурашки по коже
    Опубликованы сюрреалистические фото, от которых мурашки по коже
    Опубликованы сюрреалистические фото, от которых мурашки по коже
    Опубликованы сюрреалистические фото, от которых мурашки по коже
    Опубликованы сюрреалистические фото, от которых мурашки по коже
    Опубликованы сюрреалистические фото, от которых мурашки по коже
    Опубликованы сюрреалистические фото, от которых мурашки по коже
    Опубликованы сюрреалистические фото, от которых мурашки по коже
    Опубликованы сюрреалистические фото, от которых мурашки по коже
    Опубликованы сюрреалистические фото, от которых мурашки по коже
    Опубликованы сюрреалистические фото, от которых мурашки по коже
    Опубликованы сюрреалистические фото, от которых мурашки по коже

    Художник-самоучка рассказал, что находит вдохновение в других сюрреалистических произведениях, при этом он пытается сосредотачиваться на сохранении своего собственного стиля: «Надо не только смотреть на других, но и создавать то, что у нас имеется в наших сердцах, каждое сердце бьётся со своим ритмом, именно это и делает нас уникальными».

    Джерело: maximum.fm

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