Опубликованы сюрреалистические фото, от которых мурашки по коже



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Сюрреалистические фото

Художник-самоучка из Польши, который создает сюрреалистические кадры благодаря фоторедакторам

Польский художник по имени Мирек использует свой 10-летний опыт работы с программным обеспечением для редактирования изображений, создавая уникальные сюрреалистические пейзажи.

Его творения — манипуляции с природными ландшафтами в сочетании с другими изображениями, в целом же его картины выполнены в готическом стиле.

В своем интервью парень сказал, что процесс создания работы он начинает с поиска места: «Я ищу лучший образец горного пейзажа, затем я определяю атмосферу работы подбираю фотографии с подобным климатом. Я проверяю различные конфигурации и комбинации этих фотографий, выбирая в итоге лучший вариант».

Художник-самоучка рассказал, что находит вдохновение в других сюрреалистических произведениях, при этом он пытается сосредотачиваться на сохранении своего собственного стиля: «Надо не только смотреть на других, но и создавать то, что у нас имеется в наших сердцах, каждое сердце бьётся со своим ритмом, именно это и делает нас уникальными».

Джерело: maximum.fm