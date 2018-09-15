Секреты вечной молодости: 43-летняя дизайнер из Тайваня стала звездой интернета
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Розсилка
Тайваньский дизайнер стала звездой социальных сетей, когда ее подписчики узнали, что скоро Лур исполнился 43 года
Тайваньский дизайнер Лур Цу стала сенсацией в Instagram — люди просто не могут поверить, что ей 43 года, потому что она выглядит вдвое моложе. Хотя ее нестареющая внешность и отсутствие морщин может объясняться удачными генами, сама китаянка считает, что всему обязана вегетарианскому образу жизни, правильному увлажнению кожи и занятиям фитнесом.
У Лур в Instagram 747 тысяч подписчиков, в социальной сети она часто делится секретами своей неувядающей юности.
Лур Хсу признается, что секрет ее молодости очень простой: пить много воды, избегать сладких газированных напитков и есть как можно больше свежих овощей. Она старается не употреблять в пищу традиционные острые соусы, есть побольше китайской листовой капусты и не забывать про витамины.
Девушка советует женщинам увлажнять кожу каждый день, а еще стараться проводить как можно меньше времени на солнце. «Загорелая кожа — сухая кожа, а это грозит появлением морщин», — говорит Лур Хсу.
На улице женщина появляется только после того, как нанесет на кожу солнцезащитный крем, примет предварительно порцию витамина C и коллагенов. Лур Цу строго соблюдает правила своего образа жизни.
Она избегает сахара и жирных продуктов, а утро начинает с черного кофе, который «будит ее кожу».