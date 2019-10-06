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    Фото

    Отец делал фото с дочерью с 2007 года: кто из них стал сексуальной штучкой?

    • Розсилка
    Отец делал фото с дочерью с 2007 года: кто из них стал сексуальной штучкой?
    boredpanda.com

    Мужчина годами делал одинаковые фотографии с подрастающей дочкой, но по-настоящему изменился он сам

    Каждый человек знает, как быстро идет время. Сегодня ты еще в детском садике кушаешь кашу перед тихим часом, завтра уже знакомишься с одноклассниками, послезавтра поступаешь в университет, а еще днем позже становишься великим физиком, написавшим дюжину научных работ.

    Один мужчина решил поделиться своими семейными воспоминаниями с другими, опубликовав три фотографии 2007, 2014, 2019 годов со своей дочкой. И, что удивительно, с каждым разом мужчина выглядит моложе и здоровее.

    Пользователи соцсетей пришли в восторг от того, как неповоротливый батя превратился в уверенного в себе красавчика. И да, этот отец не так уж прост: оказывается, за это время он обзавелся кучей детей и научной степенью.

    С 2007 года он фотографировал себя и свою дочку, сидящими на диване с ноутбуками. Дочь Куроса за эти годы превратилась из забавной малышки в красивую девушку. Но реддиторов поразило вовсе не это. 

    Дело в том, что доктор Курос за 12 лет тоже изменился в лучшую сторону, как бы странно это ни звучало. Мало того, что он, судя по всему, не стареет: в свои 48 лет Алек выглядит гораздо энергичнее и привлекательнее, чем в 36.

    Мужчина рассказал, что девушка на фотографии не единственная его дочь. У профессора большая семья: четверо детей в возрасте от пяти до 15 лет.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Курос признался, что пост для него стал частью проекта: так он изучает изменение технологий и воздействие фотографий на разных людей.

    Джерело: boredpanda.com

    фотография университет семья
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