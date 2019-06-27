С чем носить белые джинсы: стильные сочетания



Розсилка ВІДПРАВИТИ

vogue.ua

Белый деним смело можно назвать классикой летнего дресс-кода: он не менее комфортный, чем модели голубых и синих расцеток, но смотрится более эффектно

С наступлением лета самое время подчеркнуть золотистый загар и освежить образ с помощью светлых оттенков. В игру вступает белый цвет и одерживает победу на улицах главных столиц моды.

Девушки чаще всего отдают предпочтение белому дениму, комбинируя его с флористическими воздушными кроп-топами, футболками, украшенными принтом tie-dye, хлопковыми рубашками и батистовыми блузами, добавляя неоновые детали или создавая монохромные белоснежные образы.

В новом сезоне на пике популярности всевозможные оттенки белого денима — от ванильного до холодного грязно-белого. Сочетать такие джинсы модницы предпочитают с легкими укороченными топами с объемными рукавами, демонстрируя кубики пресса.

Белые джинсы этим летом нашли себе пару в виде футболок, гольфов и легких свитеров, декорированных принтом tie-dye — главным элементом культуры хиппи. Радужный принт, напоминающий разводы белых воздушных облаков на весеннем голубом небе, вернулся на модную арену. Девушки охотно надевают белые джинсы с футболками, украшенными знаковой росписью 1970-х годов.

Не стоит бояться белого денима — в летний сезон он не только смотрится актуальней темной пары джинсов, но и защищает от палящих солнечных лучей. Девушки настолько полюбили белый цвет, что с радостью облачаются с ног до головы в монохромные образы. На улицах главенствуют белые джинсы в паре с кружевными блузами и изящными босоножками с тонкими перемычками.

Белый деним — универсальный солдат и базовый элемент в летнем арсенале. Важно лишь определиться, с чем его сочетать.

Так, в паре с расслабленной рубашкой или романтичной блузой можно отправиться в путешествие, пойти на деловую встречу или просто прогуляться по парку.

Джерело: vogue.ua