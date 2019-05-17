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    Самый стильный дедушка Японии покорил Instagram

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    Самый стильный дедушка Японии покорил Instagram
    instagram.com/slvr.tty

    Старик, надевающий одежду молодого парня, произвел фурор на пользователей социальной сети

    84-летний дедушка из Японии доказал, что возраст в современном мире не может стоять на пути популярности. А мода и стиль очень даже к лицу пожилым людям. 

    Бывший учитель из японского города Акита, Силвер Тецуя, произвел фурор на пользователей социальной сети Инстаграм благодаря креативным фотосессиям. Надевая одежду внука, 84-летний дедушка покоряет сердце одним только внешним видом.

    С 6 мая, когда в Instagram появился аккаунт Тецуя, и до 16 мая, на его аккаунт подписались более 37 тысяч человек. И аудитория продолжает расти. Своих фанатов мужчина нежно называет «студентами».

    Стильного старика тепло приняли юзеры, которые оставляют массу впечатляющих комментариев под публикациями Силвера. 

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    instagram.com/slvr.tty
    instagram.com/slvr.tty
    instagram.com/slvr.tty
    instagram.com/slvr.tty
    instagram.com/slvr.tty
    instagram.com/slvr.tty
    instagram.com/slvr.tty
    instagram.com/slvr.tty
    instagram.com/slvr.tty
    instagram.com/slvr.tty
    instagram.com/slvr.tty
    instagram.com/slvr.tty
    instagram.com/slvr.tty
    instagram.com/slvr.tty
    instagram.com/slvr.tty

    Многие надеются на то, что дедушка и внук не остановятся на достигнутом и продолжат радовать их новыми снимками.


    Джерело: joinfo.ua

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