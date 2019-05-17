Самый стильный дедушка Японии покорил Instagram



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Старик, надевающий одежду молодого парня, произвел фурор на пользователей социальной сети

84-летний дедушка из Японии доказал, что возраст в современном мире не может стоять на пути популярности. А мода и стиль очень даже к лицу пожилым людям.

Бывший учитель из японского города Акита, Силвер Тецуя, произвел фурор на пользователей социальной сети Инстаграм благодаря креативным фотосессиям. Надевая одежду внука, 84-летний дедушка покоряет сердце одним только внешним видом.

С 6 мая, когда в Instagram появился аккаунт Тецуя, и до 16 мая, на его аккаунт подписались более 37 тысяч человек. И аудитория продолжает расти. Своих фанатов мужчина нежно называет «студентами».

Стильного старика тепло приняли юзеры, которые оставляют массу впечатляющих комментариев под публикациями Силвера.

Многие надеются на то, что дедушка и внук не остановятся на достигнутом и продолжат радовать их новыми снимками.





Джерело: joinfo.ua