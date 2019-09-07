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    «Симпсоны» наяву: девушки повторили гастротрип Гомера

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    «Симпсоны» наяву: девушки повторили гастротрип Гомера
    boredpanda.com

    Катрин и Джанин из Швейцарии поехали отдохнуть в Новый Орлеан и заодно воссоздали знаменитую сцену из мультсериала «Симпсоны»

    В 17-й серии 29-го сезона шоу главный герой — Гомер Симпсон — отправляется по ресторанам Нового Орлеана и пробует 52 фирменных блюда в 32 закусочных. Девушки решили повторить маршрут персонажа и покадрово переснять гастрономические приключения Гомера.

    Все места, показанные в сериале, существуют в реальности, поэтому сделать ролик оказалось не так уж и сложно. Более трудной задачей стало повторить ракурсы, и для некоторых кадров девушкам пришлось использовать дрон.

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    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Ролик очень быстро разлетелся по сети и набрал 250 тыс. просмотров за пять дней. Пользователи оказались в восторге от задумки Катрин и Джанин.

    «Внимание к деталям поражает. Мне понравилось, что они то и дело менялись ролями Лизы и Гомера», «Живу в Новом Орлеане, и это лучшее, что я видел про свой город», «Официально записываю вас в список почетных жителей Нового Орлеана», — отметили в комментариях.

    Девушкам даже написал директор Fox Television Animation Эрик Кенинг и сообщил, что они в компании посмотрели видео и им очень понравилось.

    Джерело: boredpanda.com

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