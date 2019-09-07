«Симпсоны» наяву: девушки повторили гастротрип Гомера



Розсилка ВІДПРАВИТИ

boredpanda.com

Катрин и Джанин из Швейцарии поехали отдохнуть в Новый Орлеан и заодно воссоздали знаменитую сцену из мультсериала «Симпсоны»

В 17-й серии 29-го сезона шоу главный герой — Гомер Симпсон — отправляется по ресторанам Нового Орлеана и пробует 52 фирменных блюда в 32 закусочных. Девушки решили повторить маршрут персонажа и покадрово переснять гастрономические приключения Гомера.

Все места, показанные в сериале, существуют в реальности, поэтому сделать ролик оказалось не так уж и сложно. Более трудной задачей стало повторить ракурсы, и для некоторых кадров девушкам пришлось использовать дрон.

Ролик очень быстро разлетелся по сети и набрал 250 тыс. просмотров за пять дней. Пользователи оказались в восторге от задумки Катрин и Джанин.

«Внимание к деталям поражает. Мне понравилось, что они то и дело менялись ролями Лизы и Гомера», «Живу в Новом Орлеане, и это лучшее, что я видел про свой город», «Официально записываю вас в список почетных жителей Нового Орлеана», — отметили в комментариях.

Девушкам даже написал директор Fox Television Animation Эрик Кенинг и сообщил, что они в компании посмотрели видео и им очень понравилось.

Джерело: boredpanda.com