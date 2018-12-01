Умные иллюстрации, на понимание которых у вас может уйти некоторое время



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boredpanda.com

Эти красочные концептуальные иллюстрации — зеркало современного общества, только нарисованы с долей юмора и иронии

«Жизнь слишком коротка, чтобы посещать настоящую работу», — так считает Элия Коломбо, также известный как Гебе , и мы нисколько не против этого его необычного лозунга, так как именно благодаря ему итальянец стал тем, кем он является сейчас.

Отметим, что для создания своих остроумных произведений искусства, Гебе сочетает свою страсть к графическому дизайну и философии.

Дизайнер-фрилансер, иллюстратор и, как он себя сам называет, человек со «свободным духом» превращает свои взгляды на жизнь и то, что он смог в ней подсмотреть, в красочные концептуальные иллюстрации, которые представляют собой зеркало современного общества, указывая на его недостатки с достаточной долей юмора и иронии.

Гебе всегда старается стремиться к совершенству в простоте, что приводит к минималистской и невероятно точной сатире в его изображениях.

В своих изысканных иллюстрациях Гебе размышляет над спорными темами, такими как социальные привычки, средства массовой информации и религия, заставляя нас противостоять суровой реальности сегодняшнего мира.

Эти его умные иллюстрации действительно обеспечивают качественную пищу для размышлений, поэтому мы надеемся, что вы голодны.

Джерело: boredpanda.com