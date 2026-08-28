Незаконний перетин кордону. Одна з областей різко вирвалася вперед за кількістю спроб

Майже 40% усіх протоколів за незаконний перетин кордону цьогоріч припадають на Буковину

За перше півріччя 2026 року українські прикордонники склали 7523 протоколи за незаконний перетин або спробу незаконного перетину державного кордону. У середньому це близько 1250 протоколів щомісяця – приблизно на третину менше, ніж торік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані «Опендатаботу».

Спроб поменшало, але показники залишаються високими

Попри скорочення кількості зафіксованих порушень, їх усе ще майже вдесятеро більше, ніж до початку повномасштабної війни. Тоді прикордонники складали близько 2,7 тис. таких протоколів за весь рік.

До 2025 року кількість спроб незаконного перетину кордону щороку зростала. Піковим став 2024 рік – тоді було складено 26 928 протоколів, або в середньому близько 2250 щомісяця. За рік цей показник збільшився більш ніж утричі.

У 2025 році тенденція змінилася: кількість протоколів уперше скоротилася – на 9%, до 24 616. У першому півріччі 2026-го падіння продовжилося.

Буковина – лідер за кількістю порушень

До повномасштабного вторгнення та в перший рік великої війни найбільше протоколів складали в Одеській і Закарпатській областях. Останні два роки першість утримує Чернівецька область.

За січень-червень 2026 року на Буковині склали 2834 протоколи – це 38% від загальної кількості в Україні. Показник приблизно у 30 разів перевищує довоєнний.

Друге місце посідає Закарпаття – 2170 протоколів, або 29%. На Одеську область припадають ще 997 протоколів, або 13%. Разом ці три області зосередили 80% усіх зафіксованих цьогоріч випадків.

Помітно зросла кількість порушень і на Івано-Франківщині. До повномасштабної війни там не було складено жодного такого протоколу, у 2022 році – лише п'ять. У 2024-му їхня кількість сягнула 1209, у 2025-му – 1109, а за першу половину 2026 року – 377.

Чим закінчуються справи у судах

Складений прикордонниками протокол ще не означає, що людину визнають винною. У 2025 році суди розглянули 24 519 справ про незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України. Штрафи отримали 12 628 осіб – трохи більше половини.

Ще 10 493 справи, або 43%, закрили через відсутність події та складу адміністративного правопорушення. 57 осіб отримали адміністративний арешт.

Загалом суди призначили штрафів на 85,97 млн грн – у середньому близько 6,8 тис. грн на людину. Добровільно порушники сплатили лише 28% від цієї суми – близько 24 млн грн.

За незаконний перетин або спробу незаконного перетину кордону передбачена адміністративна відповідальність. Штраф може становити від 3400 до 8500 грн, також суд може призначити адміністративний арешт до 15 діб.

За повторне протягом року або групове порушення штраф становить від 8500 до 13 600 грн. У визначених законом випадках за незаконний перетин кордону передбачена й кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав про масштабну схему незаконного переправлення чоловіків до Румунії. За даними слідства, з грудня 2025 року організатори допомогли незаконно виїхати за межі України близько 60 чоловікам.

Вартість «послуг» становила від $10 тис. до $13 тис. з людини, а загальний заробіток учасників схеми оцінювали приблизно у $700 тис. До оборудки, за даними правоохоронців, були причетні депутат Ірпінської міськради та працівник поліції Чернівецької області.