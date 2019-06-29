Японские художники превратили флаги разных стран в героев аниме



Розсилка ВІДПРАВИТИ

boredpanda.com

Японские художники переосмыслили государства и их флаги в качестве персонажей аниме

Проект посвящен Олимпийским играм, которые пройдут в 2020 году в Токио.

В проекте участвуют несколько японских художников. Свой проект они называют неофициальной рекламной кампанией будущих Игр.

Страны-участницы Игр предстают в образах озорных и задиристых героев аниме. Каждый рисунок сохранил цвета флага страны, которой он посвящен, но в тоже время все они выполнены в традиционной для японской анимации манере.

Сейчас над проектом трудятся шестеро человек, но в скором времени ожидается, что к ним присоединятся еще художники. Ожидается, что до начала Олимпиады все страны-участницы получат своего персонажа.

«Мы испытываем огромное уважение ко всем странам мира. Они и их символы (флаги) очень важны для нас», - рассказали участники проекта.

Главная идея проекта – культурное разнообразие, которое будет представлено во время Олимпиады в Токио.

Художники надеются, что им удастся воплотить ее в полной мере, проявив уважение ко всем государствам. А использование традиции аниме позволит создать связь между культурой других стран и Японии.





Джерело: boredpanda.com