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    Японские художники превратили флаги разных стран в героев аниме

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    Японские художники превратили флаги разных стран в героев аниме
    boredpanda.com

    Японские художники переосмыслили государства и их флаги в качестве персонажей аниме

    Проект посвящен Олимпийским играм, которые пройдут в 2020 году в Токио.

    В проекте участвуют несколько японских художников. Свой проект они называют неофициальной рекламной кампанией будущих Игр.

    Страны-участницы Игр предстают в образах озорных и задиристых героев аниме. Каждый рисунок сохранил цвета флага страны, которой он посвящен, но в тоже время все они выполнены в традиционной для японской анимации манере.

    Сейчас над проектом трудятся шестеро человек, но в скором времени ожидается, что к ним присоединятся еще художники. Ожидается, что до начала Олимпиады все страны-участницы получат своего персонажа.

    «Мы испытываем огромное уважение ко всем странам мира. Они и их символы (флаги) очень важны для нас», - рассказали участники проекта.

    Главная идея проекта – культурное разнообразие, которое будет представлено во время Олимпиады в Токио.

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    boredpanda.com
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    boredpanda.com
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    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com
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    Художники надеются, что им удастся воплотить ее в полной мере, проявив уважение ко всем государствам. А использование традиции аниме позволит создать связь между культурой других стран и Японии.


    Джерело: boredpanda.com

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