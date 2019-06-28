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    Фото

    Поле с маками и библиотека: опубликованы фото новой рекламной кампании Bevza

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    Поле с маками и библиотека: опубликованы фото новой рекламной кампании Bevza
    vogue.ua

    Украинский бренд Bevza представил рекламный кампейн коллекции осень-зима 2019/2020

    Отправной точкой при создании коллекции стала история о любимом Киеве – городе, вызывающем теплые ассоциации, связанные с детством дизайнера и местом, где она до сих пор черпает вдохновение.

    Для съемок креативная команда выбрала две ключевые локации: поле с маками под Киевом и библиотеку им. Вернадского – одно из наиболее ярких наследий советского модернизма.

    Модели Надя Шаповал и Анна Шуть демонстрировали минималистичные брючные комплекты, жакеты с подчеркнутой линией плеча и лаконичные комбинезоны, позируя среди красных маковых полей.

    Тем временем фотографом Стефаном Лисовским в библиотеке им. Вернадского были сделаны кадры в свободных брюках, идеально-скроенных пальто и фирменных белоснежных платьях бренда. 

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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    Ключевым элементом новой коллекции стали жакеты и мини-платья с авторским фотопринтом – эти фото Светлана Бевза сделала самостоятельно на телефон во время прогулок по ботаническому саду. 

    Джерело: vogue.ua

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