Поле с маками и библиотека: опубликованы фото новой рекламной кампании Bevza
Украинский бренд Bevza представил рекламный кампейн коллекции осень-зима 2019/2020
Отправной точкой при создании коллекции стала история о любимом Киеве – городе, вызывающем теплые ассоциации, связанные с детством дизайнера и местом, где она до сих пор черпает вдохновение.
Для съемок креативная команда выбрала две ключевые локации: поле с маками под Киевом и библиотеку им. Вернадского – одно из наиболее ярких наследий советского модернизма.
Модели Надя Шаповал и Анна Шуть демонстрировали минималистичные брючные комплекты, жакеты с подчеркнутой линией плеча и лаконичные комбинезоны, позируя среди красных маковых полей.
Тем временем фотографом Стефаном Лисовским в библиотеке им. Вернадского были сделаны кадры в свободных брюках, идеально-скроенных пальто и фирменных белоснежных платьях бренда.
Ключевым элементом новой коллекции стали жакеты и мини-платья с авторским фотопринтом – эти фото Светлана Бевза сделала самостоятельно на телефон во время прогулок по ботаническому саду.
Джерело: vogue.ua