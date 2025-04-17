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Наші спроможності оборонного сектору завантажені лише на 60% – Зеленський

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Наші спроможності оборонного сектору завантажені лише на 60% – Зеленський
Зеленський: на фронті немає великого дефіциту в артилерійських снарядах
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Зеленський підкреслив, що на фронті немає значного дефіциту артилерійських снарядів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що через недостатнє фінансування українські можливості з виробництва зброї використовуються лише на 60%. Про це він заявив під час брифінгу, повідомляє кореспондент «Главкома».

Зеленський висловив вдячність Данії, Норвегії та Швеції за фінансування програми забезпечення української армії дронами. Він також зазначив, що Україна сподівається на допомогу Німеччини у сфері протиповітряної оборони та інших важливих напрямках, хоча деталі поки залишаються нерозголошеними.

«Бачимо рішучість у словах Німеччини. Надіємося на допомогу у ППО і ще іншого, не казатиму про все зараз», – сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що на фронті немає значного дефіциту артилерійських снарядів. Україна активно нарощує власне виробництво боєприпасів, що дозволяє ефективно протистояти російській агресії.

Він також зазначив, що на фронті немає великого дефіциту в артилерійських снарядах. До того ж Україна нарощує власне виробництво таких снарядів, зазначив президент.

«Рускіє бігають по стелі», – зазначив президент.

Нагадаємо, м'яка реакція адміністрації президента США є продовженням нинішньої політики США. Вони вважають, що таким чином досягнуть миру. Про це заявив президент Володимир Зеленський на прохання прокоментувати реакцію президента США на обстріл росіянами міста Суми. Він підкреслив, що декілька ударів прийшлися по центру міста, причому начиння ракет було осколковим, тобто для знищення максимальної кількості живої сили.

Також, президент України Володимир Зеленський повідомив про успішну оборону українських військових під час великого наступу російських сил на Покровськ. За його словами, завдяки злагодженій роботі 14-ї та 117-ї бригад вдалося повністю знищити 115 одиниць техніки противника, ліквідувати 200 російських солдатів, а ще 300 отримали поранення. 

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Теги: війна Володимир Зеленський

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