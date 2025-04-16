Чи працюють петиції до президента? Що показало дослідження

Наразі заборонені масові акції протесту, і електронні петиції, для розгляду яких потрібно назбирати 25 тис. підписів, залишаються єдиним інструментом волевиявлення для громадян

За каденції Зеленського сім петицій з вимогою ветувати законопроєкт набирали понад 25 тис. голосів

Президент Володимир Зеленський ветував лише один закон, як це вимагало суспільство використовуючи електронні петиції. Про це йдеться в опублікованому на «Главкомі» дослідженні громадської ініціативи «Голка» та Центру розвитку інновацій, який започатковував інструмент петицій до президента.

Як відомо, коли парламент приймає закон, який обурює значну кількість громадян, українці вимагають його ветувати. Так було і за часів президентства Петра Порошенка, і за часів президентства Володимира Зеленського. Але за останні роки громадяни стали більш згуртованими і петиції з вимогою ветувати закони набирають понад 25 тис. голосів.

«І українці у війну стали настільки згуртованими, що можуть назбирати 25 тис. голосів не за 90 днів, а іноді й за день. Зважте, що всі ці петиції з вимогою ветувати проєкт набрали необхідну кількість голосів саме після 24 лютого 2022 року», – йдеться у дослідженні.

Так за добу зібрали необхідні голоси за петицію із вимогою ветувати закон, який повертав декларування політиків і чиновників лише частково. Петиція зібрала понад 80 тис. підписів і встановила новий рекорд після збору голосів за петицію щодо вето містобудівної «реформи».

Зеленський на петицію щодо декларування відповів і закон таки ветував. Парламент був вимушений зважити на застереження президента.

Загалом за каденції Зеленського сім петицій з вимогою ветувати проєкт набирали понад 25 тис. голосів. Ось сім громадян, які подали ці петиції. З-поміж них є і один нардеп.

Але процедуру вето Зеленський на вимогу громадян застосовував лише раз.

«У двох випадках закони, які викликали шалену критику з боку суспільства, «поховали». Тут президент закони не ветував, але й не підписав. Мова про проєкт спікера Руслана Стефанчука «Про обчислення часу» та скандальну містобудівну «реформу» 5655, яку проводила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк. А на ці дві петиції громадяни не отримали відповіді», – наголошують розслідувачі.

Щодо останньої ініціативи – Шуляк, то збір підписів завершився у той самий день, коли парламент підтримав законопроєкт. Загалом під вимогою ветувати проєкт встигли проголосувати понад 42 тис. громадян

Також і народні депутати самі ж іноді подають петиції до Зеленського. Так автором кількох петицій є нардеп Олексій Гончаренко (ЄС), одна з яких зокрема стосувалася вето проєкту Стефанчука «Про обчислення часу» і набрала понад 25 тис. голосів. Щоправда, тут голоси не встигли зібрати у належні 15 календарних днів і збір тривав 84 дні.

Нагадаємо, на початку року Володимир Зеленський дав відповідь на петицію про скасування виплати 1 тис. грн усім українцям у межах програми «Зимової єПідтримки». У відповіді на петицію президент наголосив, що запуск програми з виплати одноразової державної допомоги громадянам має сприяти підтримці українських сімей у зимовий період та пожвавленню попиту на українські товари й послуги.

Також Зеленський підписав 7 квітня, закон про посилення захисту прав добросовісного набувача. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту.

Варто зазначати, що петиція з вимогою ветувати закон, яка зʼявилася 17 березня, набрала 25 тис. необхідних голосів. Далі її мав розглянути президент, однак цього не сталося. Після підписання закон оприлюднюється і набирає чинності.

До слова, Денис Шмигаль у відповіді на петицію, яка набрала необхідну кількість підписів, щодо винесення на розгляд РНБО пропозиції про запровадження персональних санкцій проти Андрія Портнова, заявив, що наразі немає підстав для їх застосування