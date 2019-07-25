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    Зеленского с сегодняшнего дня можно купить за две тысячи гривен

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    Зеленского с сегодняшнего дня можно купить за две тысячи гривен
    president.gov.ua

    На OLX на продажу выставили бюст президента Украины Владимира Зеленского

    Cоответствующие объявления на торговом онлайн-площадке появились вечером во вторник, 23 июля и в еще 12 июля.

    Судя по объявлению, авторы живут в Печерском районе Киева и в Фастове Киевской области. Они утверждают, что бюст - ручной работы и сделан из гипса с элементами сусального золота. Весит бюст 2,5 килограмма, высота - 23 сантиметра.

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    olx.ua

    «Отличный и уникальный подарок, украсит ваш рабочий стол и интерьер. Изготовлен из скульптурного гипса, покрытый тремя слоями лака, сухозлитним золотом. Представлен в трех цветах: мрамор, слоновая кость (глянец), слоновая кость (матовый) », - рекламирует автор свой товар.

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    olx.ua

    Автор объявления сообщает, что «официальная продажа» стартует в Украине с 25 июля. Купить бюст Зеленского предлагают за две тысячи гривен.

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