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Надя Дорофєєва через проблеми зі здоровʼям заговорила про операцію

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Дорофєєва зізналася, що її голос звучить не так, як раніше
фото: Надя Дорофєєва/Telegram

Надя Дорофєєва поступово повертається до вокалу

Українська співачка Надя Дорофєєва повідомила про потребу в операції через проблеми зі здоров'ям. Зірка розповіла про свій стан після тривалого лікування. Про це пише «Главком» із посиланням на сторінку виконавиці в Instagram.

У Наді Дорофєєвої стався крововилив у голосову зв'язку. Через це співачці заборонили співати та розмовляти протягом десяти днів. Після періоду мовчання та відновлення зірка почала повертатися до музики. Однак її голос наразі не звучить, як раніше.

Наразі Дорофєєва поступово повертається до вокалу, але це треба робити обережно. Водночас співачка повідомила, що з часом їй доведеться зробити операцію. «Наразі співати можна. Але з часом, колись, скоріш за все, прийдеться зробити планову операцію. Сподіваюсь, що все ж таки станеться диво і до цього не дійде», – зазначила Дорофєєва.

Надя Дорофєєва через проблеми зі здоровʼям заговорила про операцію фото 1
фото: Іnstagram.com/nadyadorofeeva

Зазначимо, наприкінці серпня Надя Дорофєєва була вимушена відмінити свої концерти та заходи через крововилив у голосову зв'язку. «Мені заборонили співати та говорити найближчі 10 днів. Стався крововилив у звʼязку… Як це сталося, я досі не розумію. Ще вчора я співала на заході – горло трішки боліло, але я подумала, що це просто концертна перевтома. Моя лікарка каже, що це дуже небезпечно та серйозно. І щоб запобігти ускладненням, мені не можна співати, говорити і навіть слухати музику, щоб звʼязка не напружувалася», – розповідала зірка.

Надя Дорофєєва через проблеми зі здоровʼям заговорила про операцію фото 2
фото: Іnstagram.com/nadyadorofeeva

Згодом Дорофєєва заговорила після 10 днів мовчання. «Перше відчуття - переляк, адже голос зазвучав не так, як я звикла. Немає в ньому ні глибини, ні обертонів. Якийсь високий і наче не мій. Підхрипую. Тепер треба почати обережно 15 хвилин розспівуватися. Отакі новини, друзі», – ділилася співачка у своєму приватному каналі у Telegram.

Нагадаємо, співачка Надя Дорофєєва зізналася, що її новий кліп міг не вийти на екрани. Останні пів року вона лікувалася, а під час зйомок танцювала через біль. За словами Наді Дорофєєвої, її стара травма коліна нагадала про себе кілька місяців тому.

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Теги: Надя Дорофєєва співачка хвороба здоров'я

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