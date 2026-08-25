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Найстаріша людина у світі відзначила 117-річчя: в чому секрет її довголіття

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Етель Катерхем є найстарішою людиною Великої Британії
фото: guinnessworldrecords

Етель Катерхем потрапила до Книги рекордів Гіннеса

В Англії відзначила своє 117-річчя найстаріша людина у світі Етель Катерхем. Жінка є останньою живою людиною на Землі, яка народилася до 1910 року. Протягом усього свого життя пенсіонерка дотримується одного секрету довголіття. Про це пише «Главком» із посиланням на Вild.

Етель Катерхем відзначила свій день народження 22 серпня. Вона утримує статус найстарішої людини світу ще з 2025 року. Секрет довголіття жінки, за її словами, полягає у звичних речах.

«Я ніколи ні з ким не сперечаюся, я слухаю і роблю те, що хочу», – розповідала рекордсменка. Також 117-річна пенсіонерка радить ніколи не відмовляти можливостям та залишатися позитивними. Водночас довгожителька вважає, що все варто «споживати в міру».

Найстаріша людина у світі відзначила 117-річчя
Найстаріша людина у світі відзначила 117-річчя
фото: guinnessworldrecords/Х

Етель Катерхем народилася 21 серпня 1909 року в Гемпширі. Більшість свого життя вона прожила у Великій Британії. У Катерхем було двоє дітей, нині вона має трьох онуків та п’ятьох правнуків. У своїй родині жінка не єдина довгожителька, її сестра Гледіс Бабілас померла у віці 104 років.

Король Великої Британії Чарльз III особисто вітав Етель Катерхем з днем народження
Король Великої Британії Чарльз III особисто вітав Етель Катерхем з днем народження
фото: АР

До слова, у 2025 році король Великої Британії Чарльз III особисто вітав Етель Катерхем з днем народження. Довгожителька навіть має спільне фото з монархом.

Як розповідав «Главком», 116-річну Етель Катерхем у 2025 році було визнано найстарішою людиною світу. Вона є рекордсменом Книги рекордів Гіннеса.  Також Етель Катерхем є найстарішою людиною Великої Британії. У 2026 році вона продовжує утримувати цей рекорд. Етель Катерхем перейняла свій титул у квітні минулого року, коли з життя пішла бразилійська черниця Іна Канабарро Лукас. Вона померла у віці 116 років. Тепер її місце посіла британка.

Нагадаємо, Марія Браньяс Морера , яка була найстарішою людиною у світі, померла у серпні 2024 року. Після смерті жінки вчені дослідили її організм та ДНК, з'ясувавши унікальні факти про секрет її довголіття та старіння людини загалом. 

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Теги: довголіття Король Чарльз III рекорд Велика Британія здоров'я

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