Сестри-довгожительки назвали шість порад, як прожити довше

Сестри-близнючки Мері Еліс Гейлі та Мері Джин Гольцхауер відзначили ювілей, їм виповнилося по 100 років. З нагоди свята жінки розкрили секрети свого довголіття. Про це пише «Главком» із посиланням на Today.com.

Мері Еліс Гейлі та Мері Джин Гольцхауер мешкають в Огайо (США). У свої 100 років сестри почуваються чудово та водночас здивовані тим, що їм вдалося дожити до такого поважного віку.

Сестри-близнючки Мері Еліс Гейлі та Мері Джин Гольцхауер народилися в 1926 році. Вони прожили ціле століття разом, обидві мають дітей, онуків та правнуків. Жінки нині мешкають разом у пансіонаті для людей похилого віку. Проте раніше вони жили окремо, кожна у власному будинку. Пенсіонерки навіть водили авто після 90 років.

Допомога іншим

100-річні сестри-близнючки розкрили секрети довголіття фото: Today.com

Одним із секретів довголіття сестер Мері Еліс Гейлі та Мері Джин Гольцхауер є допомога іншим. Дитинство Мері Еліс Гейлі та Мері Джин Гольцхауер припало на час Великої депресії та Другої світової війни. «Я допомагала багатьом людям. Їм була потрібна допомога, і я була дуже рада допомогти», – розповіла Мері Еліс Гейлі.

Також вона свого часу мешкала з матірʼю свого чоловіка та доглядала за нею. «Вона була інвалідкою, тому я взяла на себе турботу про неї. Їй потрібно було щотижня ходити до лікаря та отримувати кров, тож я цим займалася. Я сказала собі: «Я допомагаю іншим людям», і від цього почувалася добре», – поділилася Мері Еліс Гейлі.

Розваги та активний спосіб життя

100-річні сестри-близнючки розкрили секрети довголіття фото: Today.com

Довгожительки радять не забувати розважатися. Сестри також продовжують вести активний спосіб життя, вони полюбляють грати в бінго та інші настільні ігри, дивитися фільми, а також займаються рукоділлям.

Фізична активність теж є секретом довголіття сестер. У пансіонаті вони відвідують тренування з кардіонавантаженнями низької інтенсивності, займаються йогою на стільці та виконують інші вправи для зміцнення тіла.

Підтримка

Сестри-близнючки Мері Еліс Гейлі та Мері Джин прожили ціле століття разом фото: Today.com

Одним із секретів довголіття для 100-річних сестер є те, що вони увесь час проводять разом. Родина завжди була для них головною підтримкою. «Моя сестра-близнючка Джин якось пішла на побачення, і її хлопець навіть не відчинив перед нею дверцята автомобіля. Тоді мій брат підвівся і сказав: «Щоб я більше ніколи не бачив, як ти так поводишся з моєю сестрою»», – розповіла Мері Еліс Гейлі.

Гейлі має трьох дітей, 11 онуків і 21 правнука. У Гольцхауер – четверо дітей, 11 онуків і 12 правнуків. Родини мешкають у різних штатах, однак намагаються бачитися частіше та підтримують одне одного.

Віра

Сестри-близнючки Мері Еліс Гейлі та Мері Джин Гольцхауер відзначили ювілей фото: Today.com

Для сестер-довгожительок віра є частиною їхнього життя. Жінки до переїзду в пансіонат постійно відвідували богослужіння та допомагали в церкві. Тепер вони відвідують біблійні заняття раз на тиждень.

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