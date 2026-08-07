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У США сміливець витяг із боліт 96 пітонів та озолотився на цьому

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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У США сміливець витяг із боліт 96 пітонів та озолотився на цьому
У США оголосили результати щорічного конкурсу з вилову бірманських пітонів Florida Python Challenge
Фото: Мagnific

У США підбили підсумки змагання Florida Python Challenge. Переможцем став Том Рахілл, який вилучив із дикої природи найбільшу кількість інвазивних змій

Житель американського штату Флорида Том Рагілл став переможцем щорічного конкурсу Florida Python Challenge, упіймавши 96 бірманських пітонів за десять днів. За цей результат він отримав головний приз у розмірі 10 тисяч доларів. Як пише «Главком» , про підсумки змагання повідомили організатори конкурсу – Комісія з охорони риби та дикої природи Флориди (FWC), Управління водних ресурсів Південної Флориди та Національний парк Еверглейдс.

Змагання проходило з 10 по 19 липня. Цього року в ньому взяли участь 907 мисливців із 30 американських штатів, а також Канади та В'єтнаму. Загалом учасники вилучили з екосистеми Еверглейдс 280 бірманських пітонів – інвазивних змій, які становлять серйозну загрозу для місцевої фауни.

Том Рагілл, який багато років займається виловом пітонів, розповів, що під час конкурсу цілеспрямовано працював у важкодоступних районах Еверглейдс, де шанс знайти змій є вищим.

«Я був налаштований на перемогу», – сказав він після оголошення результатів.

Окрім головного призу, організатори визначили переможців у кількох категоріях. Серед професійних учасників перше місце за кількістю виловлених змій посіла Крістіна Краус, яка спіймала 36 пітонів. Найкращим серед новачків став Барт Шрив, на рахунку якого дев'ять змій.

Окрему нагороду отримав Рам Левінсон, який упіймав найдовшого пітона змагання. Довжина плазуна становила 16 футів 5 дюймів (майже 5 метрів).

Зазначимо, що Florida Python Challenge проводять щороку, щоб зменшити популяцію бірманських пітонів, які не є природними мешканцями Флориди. Цей вид потрапив до дикої природи переважно через торгівлю екзотичними тваринами і згодом почав активно розмножуватися в болотах Еверглейдс. Через відсутність природних ворогів змії різко збільшили свою чисельність та почали витісняти місцеві види. Вони полюють на птахів, ссавців, рептилій і навіть молодих алігаторів, що негативно впливає на екосистему національного парку.

За даними Комісії з охорони риби та дикої природи Флориди, з початку масштабної боротьби з інвазивними пітонами у штаті вилучили вже майже 28 тисяч таких змій, а сам конкурс є лише частиною комплексної програми зі збереження біорізноманіття Еверглейдс.

До слова, військові ЗСУ врятували на фронті неотруйну змію і після двох років служби передали її волонтерам до Івано-Франківська. Тепер змія на ім'я Оленка живе в офісі «Громадської ініціативи Галичини» та стала незвичайним символом волонтерського центру. За словами волонтерів, рептилія добре почувається, харчується мишами й уже майже рік мешкає на новому місці.

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Теги: гроші природа США

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