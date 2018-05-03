Тимошенко поздравила Порошенко с днем кондитера своими сырниками

В ролике перечисляются шесть семейных секретов приготовления этого традиционного блюда

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко опубликовала пятиминутное видео, в котором поделилась семейным рецептом приготовления сырников. Этот ролик она выложила в честь дня кондитера, пишет «Главком». «Сегодня я хочу вам раскрыть секрет изготовления сырников нашей семьей, которые передавались из поколения в поколение. Мы не

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Юлия Тимошенко

В ролике перечисляются шесть семейных секретов приготовления этого традиционного блюда

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко опубликовала пятиминутное видео, в котором поделилась семейным рецептом приготовления сырников. Этот ролик она выложила в честь дня кондитера, пишет «Главком».

«Сегодня я хочу вам раскрыть секрет изготовления сырников нашей семьей, которые передавались из поколения в поколение. Мы не готовим сырники из творога скисленного молока. Вместо этого мы готовим кальценированный творог», - рассказывает Тимошенко.

В ролике она комментирует каждый ингредиент, который используется в этом рецепте. Однако процесс приготовления сырников не показывается. В конце ролика политик показывает уже готовое блюдо.

Также Тимошенко отметила, что сырники – «это часть нашей души». И она бы очень не хотела, чтобы это блюдо также со временем можно было бы напечатать на 3D принтере, как сегодня делается в Южной Корее с совершенно любыми блюдами.

«Учитываяч, что сегодня день кондитера, я хочу поздравить одного очень известного политика с этим славным праздником и напомнить ему, что ему время возвращаться в профессию»

Буквально за полчаса видео собрало больше 2,5 тыс. просмотров, больше сотни репостов, а также множество комментариев и 350 отметок «нравится».