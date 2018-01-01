Диетологи рассказали, почему нужно забыть о фастфуде. Навсегда

Медики раскрыли еще один негативный фактор регулярного употребления еды фаст-фуда

Медики напоминают, что в большинство фаст-фудов содержится много жиров и углеводов, которые усиливают риск хронических воспалительных процессов и таких болезней, как диабет, аллергии и аутоиммунные заболевания. Об этом заявили ученые Боннского университета. Такие выводы были сделаны после того, как в течение месяца мышей кормили высококалорийным



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Фаст-фуд

Медики раскрыли еще один негативный фактор регулярного употребления еды фаст-фуда

Медики напоминают, что в большинство фаст-фудов содержится много жиров и углеводов, которые усиливают риск хронических воспалительных процессов и таких болезней, как диабет, аллергии и аутоиммунные заболевания. Об этом заявили ученые Боннского университета.

Такие выводы были сделаны после того, как в течение месяца мышей кормили высококалорийным кормом с низким содержанием клетчатки. В итоге в организме грызунов развились воспалительные процессы, а в крови обнаружили большое количество гранулоцитов и моноцитов – белых кровяных клеток (лейкоцитов), которые принимают участие в борьбе против вирусов и бактерий.

Врачи утверждают, что пища с большим содержанием углеводов и жиров активирует специфические гены в кроветворных клетках костного мозга. Эта ДНК отвечает за рост тканей и созревание клеток.

Когда же мышей перевели обратно на нормальное питание, то острое воспаление исчезло, но даже через четыре недели соответствующие гены были активны.

По словам ученых, важную роль в этом процессе сыграл ген NLRP3, который отвечает за считывание различных сигналов из внешней среды. Однако пока ученые не знают, каким образом NLRP3 реагирует на высококалорийную еду.

Таким образом диетологи сделали вывод, что регулярное употребление пищи из фаст-фуда зачастую приводит не только к появлению лишнего веса, но и повышает риск хронических заболеваний.

Джерело: 24 канал