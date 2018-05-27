Фитнес-блогер доказала, что у здоровой и вредной еды одинкаковая калорийность

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По мнению девушки, все кто хочет похудеть, могут позволить себе есть чипсы, конфеты и мороженое

Британский фитнес-блогер Люси Маунтан (Lucy Mountain) хочет изменить распространенную систему подсчета калорий, которую судорожно используют все, кто хочет похудеть или вести здоровый образ жизни. Маунтан решила наглядно показать в своем Instagram, как все мы ошибаемся.

В серии фотографий девушка сравнивает предположительно здоровую еду с вредной и объясняет, что можно спокойно есть ваши любимые «вредные» лакомства в малых дозах и все равно не превышать свой дневной лимит калорий. Да и со здоровой едой можно промахнуться, особенно если не знать, что именно в нее добавляют: например, соус в салатах может оказаться очень калорийным.

Например, калорийность обычных чипсов и овощных почти одинакова. Это еще раз доказывает, что иногда нет большой разницы между продуктами, которые позиционируются как «здоровые», и обычными.

Также фитнес-блогер отмечает, что метод, который вы выбрали, не должен диктовать, что именно вам есть.

«Если ежедневный подсчет калорий действует вам на нервы, перестаньте. Есть куча других способов вести здоровый образ жизни»,- советует Люси.

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Джерело: BigPicture