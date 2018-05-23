Супрун подробно описала, как кофе помогает и вредит организму

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Много кофе

Медик отметила, что нужно выпивать не больше двух чашек кофе в течение дня

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила на своей странице в Facebook, как кофе влияет на организм человека. Медик подчеркнула, что при употреблении этого напитка необходимо строго следить за количество выпитого, а также, в котором именно часу произошло насыщение кофеином.

По данным Европейского ведомства по безопасности пищевых продуктов, ежедневно стоит употреблять не больше одной-двух чашек кофе. При этом доза кофеина не должна превышать 400 мг. А за один раз его доза не должна превышать 200 мг.

При этом уточняется, что чашка американо содержит 154 мг кофеина, а ддно эспрессо – 77 мг кофеина.

Если же превысить эту дозу, то кофе может ухудшить самочувствие. Напиток может спровоцировать боль в желудке или печени, слишком ускорить сердцебиение, потливость ладоней. А при долгосрочном злоупотреблении кофе могут появиться проблемы со сном, а также разыграться чувство тревоги.

Касательно популярного добавления в кофе сливок и сахара, и.о. министра здравоохранения отмечает, что это повышает калорийность и жирность напитка, отчего существенно снижается его польза.

«Каждый человек имеет собственную чувствительность к кофеину – кто-то его обезвреживает быстро, и на них «кофе не действует», а кто-то – очень медленно. Кроме этого, есть генетическая предрасположенность чувствовать тревожность из-за потребления кофеина. У некоторых людей от кофе может болеть желудок, а заядлые кофеманы развили нечувствительность к действию кофеина», – пояснила Ульяна Супрун.

Прежде всего, стоит опираться на свои ощущения от кофе – если вам от него становится плохо или возникает зависимость – стоит ограничить потребление.

Кому не стоит употреблять кофе? Медики рекомендуют воздерживаться от кофе беременным женщинам, пожилым людям, людям с гипертензией и нарушениями сна, а также тем, у кого есть проблемы желудочно-кишечного тракта и сильный стресс.

Если вы прекратили пить кофе, из-за привыкания к порции кофеина вы можете испытывать головную боль, усталость и раздражительность. А все потому, что мозг стал склонным более к торможению, чем к возбуждению. Ведь кофеин действует как стимулятор нервной системы.

«Если вам нужно работать всю ночь, то попробуйте выпить кофе и сразу подремать 15-20 минут. Отдых уменьшит количество аденозиновых рецепторов в мозге, и кофе будет проще вас взбодрить, не причинив вреда», – добавила Супрун.

Джерело: 24 канал