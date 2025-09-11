Головна Скотч Здоров'я
Нове тренування змінює мозок при Альцгеймері: що кажуть вчені

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Науковці знайшли новий варіант підтримати людей із хворобою Альцгеймера
Ігрові тренування здатні не лише підтримувати мозок, а й змінювати його структуру

Індивідуальні тренування, що поєднують рух та когнітивні завдання, можуть уповільнювати розвиток деменції на ранніх стадіях. Такого висновку дійшли вчені в рамках клінічного дослідження, опублікованого в Alzheimer's Research & Therapy, пише «Главком».

В експерименті брала участь 41 людина з легкими порушеннями, спричиненими хворобою Альцгеймера. Частина з них займалася за програмою Brain-IT – це активні ігри, що включають вправи на пам'ять, увагу та сприйняття.

Через кілька місяців МРТ показало збільшення обсягу ключових зон мозку (гіпокамп, таламус, передня поясна кора) та зміцнення зв'язків білої речовини. Ці зміни супроводжувалися покращенням когнітивних функцій. У контрольній групі, де використовувалася стандартна терапія, таких результатів не було.

Дослідження стало першим рандомізованим доказом того, що ігрові тренування здатні не лише підтримувати мозок, а й змінювати його структуру. Метод вже розглядають як потенційний інструмент уповільнення прогресування хвороби Альцгеймера.

До слова, команда вчених із Німеччини, Іспанії та Великої Британії виявила новий механізм руйнування пам'яті, який відбувається при хворобі Альцгеймера. Завдяки цьому відкриттю дослідники наблизилися до розробки ефективніших методів лікування деменції.

Раніше дослідження, проведене командою з Гарвардської медичної школи під керівництвом професора Брюса Янкнера, може змінити підхід до лікування хвороби Альцгеймера.

Нагадаємо, дружина голлівудського актора Брюса Вілліса, Емма Гемінг Вілліс, зробила відверте зізнання, розповівши, що спочатку сприймала ранні симптоми деменції у чоловіка за проблеми у їхніх стосунках. 

 

