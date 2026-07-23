Капітан «Зоряного шляху» 95-річний Вільям Шетнер вперше розповів про рак

Донька Вільяма Шетнера також поборола рак

Зірка фільму «Зоряний шлях», канадський актор Вільям Шетнер повідомив про боротьбу з онкологією. Артист поділився, як дізнався про хворобу та як він нині почувається. Про це пише «Главком» із посиланням на People.

Вільям Шетнер розповів, що у 2023 році йому діагностували меланому четвертої стадії з метастазами. «Вони (лікарі, – «Главком») сказали: «У тебе рак. Якби ти прийшов пізніше, ти був би мертвий», – зізнався чоловік.

Напередодні доньці актора Мелані також діагностували онкологію – рак грудей четвертої стадії. Жінка пройшла хіміотерапію та перенесла операцію. Шетнер взяв на себе усі витрати на лікування доньки. «Я не хочу, щоб ти хвилювалася про гроші. Просто надсилай мені всі рахунки», – розповідав актор.

Вільям Шетнер з донькою Мелані фото: скриншот People

Врешті батьку та доньці разом вдалося подолати рак. Нині вони перебувають у ремісії та почуваються краще.

Попри життєві складнощі актор намагається радіти кожному дню та моменту. «Я вчу себе усвідомлювати свої відчуття від того, що я бачу, що роблять мої почуття. Я керую машиною і посміхаюся цьому, або бачу колібрі в будинку і відчуваю, як рухаються його крила. І я думаю про свого собаку та своїх дітей... Я відчуваю магію всього цього», – поділився він.

Вільям Шетнер зіграв капітана Джеймса Тіберія Кірка у фільму «Зоряний шлях» фото: кадр з фільму

Вільям Шетнер народився 22 березня 1931 року в Монреалі. Найбільшу популярність актор здобув завдяки ролі капітана Джеймса Тіберія Кірка в науково-фантастичній франшизі «Зоряний шлях». Шетнер також відомий за роллю адвоката Денні Крейна в серіалах «Практика» та «Юристи Бостона». За цю роль він отримав дві премії «Еммі» та «Золотий глобус». У 2026 році акторові виповнилося 95 років.

Нагадаємо, 66-річний британський телеведучий Джеремі Кларксон повідомив про онкологію. Журналіст мав агресивну форму раку. За словами Джеремі Кларксона, у травні цього року лікарі діагностували йому онкологію.

Також повідомлялося, 67-річний американський актор Брюс Кемпбелл, який найбільш відомий за своїми ролями у фільмі «Зловісні мерці», розповів, що йому діагностували рак. За словами актора, у нього виявили тип раку, який можна лікувати, однак він є невиліковним.