Лікарям вдалося врятувати більшу частину печінки пацієнтки

У Львові лікарі прооперували пацієнтку з незвичним діагнозом. Роками печінку жінки знищував паразит, однак вона про це не здогадувалася. Про це пише «Главком» із посиланням на допис пресслужби Першого медичного об'єднання Львова.

Два роки тому у 44-річної Євгенії Бовдрич зʼявилися проблеми зі здоровʼям, вона почала відчувати спазми під правим ребром. Врешті вона звернулася до лікарів, вони виявили у пацієнтки збільшену печінку та новоутворення.

Згодом медики діагностували жінці альвеококоз печінки. «Альвеококоз – це рідкісне паразитарне захворювання, яке поводиться в організмі людини, точнісінько як ракова пухлина: розростається, руйнує печінку та проростає у сусідні тканини. Основними носіями паразита є дикі хижі тварини, зокрема лисиці та вовки. Людина заражається від них фекально-оральним шляхом: коли збирає ягоди та гриби, п'є воду з відкритих водойм та контактує з ґрунтом, де можуть бути яйця паразита», – пояснили у лікарні.

Львівські лікарі врятували жінку від паразита, який роками «з’їдав» її печінку фото: Перше медичне об'єднання Львова/Facebook

Тож лікарі були змушені провести видалення ураженої частини печінки. Проте у більш складних випадках при такому захворюванні може виникнути трансплантація печінки.

У жінки виявили рідкісне паразитарне захворювання, яке руйнує печінку фото: Перше медичне об'єднання Львова/Facebook

Лікарям вдалося врятувати більшу частину печінки Євгенії Бовдрич, ніж планувалося, хірурги видалили лише 18% органу. «Операція була технічно складною. Спочатку ми визначили судини, які забезпечують кровопостачання ураженої ділянки, щоб не пошкодити їх під час резекції. Для цього виконали контроль Гліссонової ніжки — комплексу, до якого входять жовчна протока, гілка портальної вени та печінкова артерія відповідного сегмента. Це дозволило нам ізолювати уражену ділянку та безпечно видалити її, зберігши кровопостачання решти печінки», — розповів хірург Володимир Дятел.

Львівські лікарі врятували жінку від паразита, який роками «з’їдав» її печінку фото: Перше медичне об'єднання Львова/Facebook

Операція пройшла успішно, вже на 10 день після втручання Євгенія Бовдрич повернулася додому.

Нагадаємо, львівські лікарі тричі за рік рятували підлітку, яка має генетичне захворювання. Медики виявили у дівчинки смертельно небезпечне ускладнення, а після операції дівчинка знову потрапила до лікарні.