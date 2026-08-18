Львівські лікарі врятували жінку від паразита, який роками «з’їдав» її печінку
Лікарям вдалося врятувати більшу частину печінки пацієнтки
У Львові лікарі прооперували пацієнтку з незвичним діагнозом. Роками печінку жінки знищував паразит, однак вона про це не здогадувалася. Про це пише «Главком» із посиланням на допис пресслужби Першого медичного об'єднання Львова.
Два роки тому у 44-річної Євгенії Бовдрич зʼявилися проблеми зі здоровʼям, вона почала відчувати спазми під правим ребром. Врешті вона звернулася до лікарів, вони виявили у пацієнтки збільшену печінку та новоутворення.
Згодом медики діагностували жінці альвеококоз печінки. «Альвеококоз – це рідкісне паразитарне захворювання, яке поводиться в організмі людини, точнісінько як ракова пухлина: розростається, руйнує печінку та проростає у сусідні тканини. Основними носіями паразита є дикі хижі тварини, зокрема лисиці та вовки. Людина заражається від них фекально-оральним шляхом: коли збирає ягоди та гриби, п'є воду з відкритих водойм та контактує з ґрунтом, де можуть бути яйця паразита», – пояснили у лікарні.
Тож лікарі були змушені провести видалення ураженої частини печінки. Проте у більш складних випадках при такому захворюванні може виникнути трансплантація печінки.
Лікарям вдалося врятувати більшу частину печінки Євгенії Бовдрич, ніж планувалося, хірурги видалили лише 18% органу. «Операція була технічно складною. Спочатку ми визначили судини, які забезпечують кровопостачання ураженої ділянки, щоб не пошкодити їх під час резекції. Для цього виконали контроль Гліссонової ніжки — комплексу, до якого входять жовчна протока, гілка портальної вени та печінкова артерія відповідного сегмента. Це дозволило нам ізолювати уражену ділянку та безпечно видалити її, зберігши кровопостачання решти печінки», — розповів хірург Володимир Дятел.
Операція пройшла успішно, вже на 10 день після втручання Євгенія Бовдрич повернулася додому.
Нагадаємо, львівські лікарі тричі за рік рятували підлітку, яка має генетичне захворювання. Медики виявили у дівчинки смертельно небезпечне ускладнення, а після операції дівчинка знову потрапила до лікарні.
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