Медики: Каждые шесть минут в Украине умирает человек от курения

В последние годы в нашей стране заметно снизилось потребление сигарет

Согласно подсчетам гендиректора центра общественного здоровья при Минздраве Украины Владислава Збанацкого, 23% взрослых украинцев – курят. «Мы имеем позитивную тенденцию относительно уменьшения количества курильщиков, но фактически каждый четвертый украинец сейчас курит. Согласно с данными этого исследования, более 60% курильщиков



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Курение

В последние годы в нашей стране заметно снизилось потребление сигарет

Согласно подсчетам гендиректора центра общественного здоровья при Минздраве Украины Владислава Збанацкого, 23% взрослых украинцев – курят.

«Мы имеем позитивную тенденцию относительно уменьшения количества курильщиков, но фактически каждый четвертый украинец сейчас курит. Согласно с данными этого исследования, более 60% курильщиков начали курить в возрасте до 18 лет. Это очень страшная цифра», – рассказывает медик.

Также он добавил, что ежедневно из-за болезней, вызванных курением умирает более 250 человек. «Если подсчитать время, за которое человек выкуривает сигарету – 6-7 минут – за это время в Украине умирает один человек», – отмечает Збанацкий.

При этом он добавил, что украинские власти должны работать в нескольких направлениях – говорить о вреде курения, ограничивать доступ к сигаретам путем повышения акцизов, а также путем уменьшения физической доступности и рекламирования.

В свою очередь, руководитель украинского центра контроля над табаком общественной организации «Життя» Андрей Скипальский считает акцизную и фискальную политику самыми эффективными для снижения употребления табака.

По его словам, Всемирная организация здравоохранения провела исследование распространения курения по всей Украине. «Сравнили 2010 и 2017 год. Сокращение распространенности курения составило 20%. То есть украинцы на 20% меньше курят», – отметил эксперт.

Скипальский пояснил, что на статистику повлияли законодательные ограничения – запрет рекламы, запрет курения в кафе и барах, ежегодное повышение акцизов.

«Все эти мероприятия привели к тому, что украинцы постепенно уменьшают употребление сигарет. В 2007 году украинцы купили 125 миллиардов сигарет, в 2017 году – 70 миллиардов. Рынок сократился на 50 млрд сигарет», – подчеркнул Скипальский.

«Украинцы бросают курить в том числе из-за подорожания, но полностью отказаться от табака до 2025 года нам не удастся, хотя многие страны уже задекларировали полный отказ – Швеция, Норвегия, Австралия, Новая Зеландия. Там табак будет выведен из легального употребления», – сообщил эксперт.

Джерело: Обозреватель