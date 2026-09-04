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Вчені створили аналіз крові для раннього виявлення раку: деталі дослідження

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Автори дослідження вважають, що новий аналіз може стати ефективним способом виявлення ранніх ознак онкології
фото Іstockphoto.com

Тест визначає зміни в організмі, які зʼявляються внаслідок реакції на рак

Вчені провели дослідження аналізу крові, який може допомогти визначати певні види раку на початкових стадіях. Рання діагностика допомагає краще розпочати лікування та збільшити шанси на успішний результат. Про це пише «Главком» із посиланням на дослідження Центру клінічних випробувань Саутгемптона.

Нова технологія допомагає виявляти у крові первинні реакції імунної системи людини на найперші ознаки розвитку раку. Вона може визначати 10 видів раку.

Рання діагностика підвищує шанси на одужання, тому виявлення перших можливих реакцій організму на рак є важливим. «Покращення ранньої діагностики є пріоритетом для нас як дослідників, а також для Національної служби охорони здоров’я Великої Британії. Деякі види раку надзвичайно важко виявити на дуже ранніх стадіях, коли вони спричиняють відносно мало симптомів. Але рання діагностика раку означає, що лікування можна розпочати швидше, що підвищує шанси пацієнтів на успішний результат. Саме тому розроблення та оцінювання таких тестів є настільки важливими», – розповіла докторка Вікторія Госс.

Новий тест крові виявляє зміни рівня білка, які зʼявляються внаслідок реакції організму на рак. «Тести для раннього виявлення кількох видів раку є надзвичайно перспективним напрямом сучасних досліджень ранньої діагностики. Ми вважаємо, що аналіз змін, спричинених реакцією імунної системи організму на рак, може бути ефективним способом виявлення ранніх ознак захворювання», – сказав керівник дослідження професор Енді Девіс.

У дослідженні нового аналізу крові взяли участь 1300 учасників із 10 видами раку
У дослідженні нового аналізу крові взяли участь 1300 учасників із 10 видами раку
фото: University Hospital Southampton

Наразі тривають клінічні випробування низки тестів. «Робота на цьому не закінчується. Тепер наші команди аналізують усі біологічні дані зі зразків крові, зібраних у учасників, щоб зʼясувати, наскільки добре працює тест і чи має він потенціал у майбутньому стати стандартною частиною скринінгу на рак», – повідомила менеджерка дослідження Ганна Вармінг.

У дослідженні нового аналізу крові взяли участь 1300 учасників із 10 видами раку, зокрема раком молочної залози, легень, кишечника, яєчників, підшлункової залози, нирок і простати. Також тестують зразки людей із подібними симптомами, але без онкологічних захворювань, та здорових учасників.

Іан Робінсон став одним із учасників дослідження
Іан Робінсон став одним із учасників дослідження
фото: University Hospital Southampton

Іан Робінсон із Фолі, став одним із учасників дослідження після того, як йому під час скринінгу діагностували колоректальний рак (рак товстої або прямої кишки). Він погодився взяти участь, бо вважає дослідження важливими для того, щоб у майбутньому рак можна було виявляти якомога раніше. До слова, мати чоловіка померла від раку.

Нагадаємо, у США вчені виявили кислоту, яка здатна допомогти імунній системі розпізнати ракові клітини, а організму  боротися з вірусними інфекціями. Відповідне дослідження провели лабораторії системної онкологічної біології Рокфеллерівського університету в Нью-Йорку.

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Теги: наука рак онкологія хвороба вчені

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