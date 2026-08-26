На станцію «Вернадського» завітав неочікуваний гість (відео)

Біля станції «Вернадського» заблукав єдиний пінгвін

На станцію «Вернадського» в Антарктиді завітав неочікуваний гість. Українські полярники показали кадри нового мешканця та пояснили його візит. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Національного антарктичного наукового центру.

Так, на острові Галіндез, де розташована станція, помітили пінгвіна. Цей вид – Адель вирізняється повністю чорною головою і білими кільцями навколо очей. Однак пінгвін, якого показали полярники, мав темні кільця та біле підборіддя, оскільки він є ще молодою особиною.

Йому близько 8–10 місяців. «Ювенільне забарвлення зміниться на доросле лише під час линяння у віці 1,5–2 років», – зазначив біолог 31-ї експедиції Владислав Хрещенюк.

Біля станції «Вернадського» заблукав молодий пінгвін фото: скриншот Facebook/Національний антарктичний науковий центр

Візит цього птаха був неочікуваним, адже наразі на острові немає жодного пінгвіна. Учені пояснили, чому пташеня завітало на спорожнілий острів. У юному віці ці пінгвіни не привʼязані до колонії та можуть вільно мандрувати, вони починають гніздуватися лише у 3–5 років.

«Водночас цей малий, ймовірно, шукав «своїх», бо постійно видавав крики – ніби контактні сигнали. Втім, поблукавши по острову і зрозумівши, що нікого, крім українських полярників, тут не знайде, поплив собі далі», – розповіли в центрі.

На станцію «Вернадського» завітав неочікуваний гість фото: скриншот Facebook/Національний антарктичний науковий центр

Пінгвіни Аделі – незвичайний вид, вони мають свої особливості. Їхній зріст сягає лише 75 см, а вага – 2,7-5,9 кг. Тож вони є найменшими з роду Pygoscelis. «Цей вид вважається одним із двох «найантарктичніших» (разом з імператорським). Вони гніздують на узбережжі всього континенту, тоді як інші пінгвіни Антарктики прив’язані до островів або півострова. Досить бойові. Можуть боронитися від потенційних хижаків, зокрема великих морських птахів. А самці в шлюбний період можуть битися дзьобами, щоби показати себе самицям», – йдеться в дописі.

Як розповідав «Главком», біля антарктичної станції «Вернадського» нині немає пінгвінів. За словами полярників, наразі фіксується пізня міграція пінгвінів. Під кінець липня пінгвінів стало менше, а згодом ні полярники, ні камери не фіксували на острові жодного птаха. Як пояснили вчені, різке зникнення пояснюється похолоданням, що утворило кригу та ускладнило полювання пінгвінів в океані.