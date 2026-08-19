Професорка Голубовська назвала помилки, яких припустилася Україна під час пандемії

«Довіру до вакцинації було підірвано під час пандемії»

Професорка, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Ольга Голубовська назвала помилки, яких, на її думку, було припущено під час пандемії Covid-19. Однією з головних вона вважає ставлення до раннього противірусного лікування. Про це Голубовська розповіла в інтерв'ю «Главкому».

«Одна з моїх головних претензій – ставлення до раннього противірусного лікування. Нам говорили: немає доказів. Потім докази з'явилися. А для інфекціоніста принцип раннього лікування гострої інфекційної патології надзвичайно важливий», – наголосила професорка.

За словами Голубовської, українські фахівці під час розробки протоколу лікування аналізували досвід Китаю та Італії, які одними з перших зіткнулися з пандемією. Вона стверджує, що згодом частина підходів, які відстоювали українські інфекціоністи, отримала міжнародне визнання.

Говорячи про раннє противірусне лікування, професорка згадала ремдесивір та Paxlovid. Український протокол лікування Covid-19 було затверджено 2 квітня 2020 року. Водночас Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала Paxlovid для пацієнтів із високим ризиком тяжкого перебігу у квітні 2022 року.

Для Paxlovid дослідження EPIC-HR показало близько 89% відносного зниження ризику госпіталізації або смерті, коли лікування починали протягом перших трьох днів; при початку протягом п'яти днів – близько 88%. ВООЗ рекомендувала Paxlovid для пацієнтів із високим ризиком тяжкого перебігу у квітні 2022 року. Український протокол був затверджений 2 квітня 2020 року наказом МОЗ №762.

Голубовська також згадала застосування глюкокортикостероїдів та тоцилізумабу. За її словами, деякі підходи, які спочатку не визнавалися, пізніше увійшли до рекомендацій із лікування Covid-19.

Окремою проблемою професорка назвала втрату суспільної довіри до вакцинації після пандемії. «Довіра до вакцинації була катастрофічно підірвана в період Covid-19. І не тільки в Україні, а у світі. Людям спочатку говорили одне, потім рекомендації змінювалися. Це дуже небезпечно для всієї імунопрофілактики», – пояснила Голубовська.

На її думку, відновити довіру можна завдяки науково обґрунтованому підходу та відкритому поясненню людям переваг і можливих ризиків вакцинації, а також того, коли щеплення варто робити, а коли його слід відкласти.

Нагадаємо, у 2024 році спеціальний підкомітет Палати представників США завершив дворічне розслідування щодо походження Covid-19. У звіті конгресмени дійшли висновку, що коронавірус, імовірно, має лабораторне походження та міг поширитися внаслідок витоку з лабораторії в китайському Ухані. У документі також критикували деякі заходи, запроваджені під час пандемії, зокрема тривалі локдауни, заявивши про їхній негативний вплив на економіку, фізичне та психічне здоров'я людей.