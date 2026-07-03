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Легенда рок-музики 82-річний Мік Джаггер поділився секретами довголіття

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Міка Джаггер має вісьмох дітей
фото: Raph_PH

Мік Джаггер вважає, що здоровий спосіб життя не дає жодних гарантій на довге життя

82-річний лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер продовжує виступати попри поважний вік та дивує шанувальників своєю енергійністю та молодістю. Музикант розповів, що саме допомагає йому залишатися активним та в чому криється секрет його довголіття. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв'ю співака.

Мік Джаггер зізнався, що скептично ставиться до сучасних оздоровчих практик. «Я не можу терпіти крижані ванни. Це жахливо. Не думаю, що ця мода протримається довго. Іноді хвилюєшся, що все це лише чергове захоплення». Також йому не подобаються сауни. «Я не люблю занадто довго перебувати в спеці», – сказав співак.

Легенда рок-музики 82-річний Мік Джаггер поділився секретами довголіття фото 1
фото: Reuters

Джаггер надає перевагу традиційним методам, які є популярними серед довгожителів. Залишатися активним на сцені співаку допомагають вправи, які він виконує перед виступом. «Це трохи схоже на теніс. Ти дуже швидко рухаєшся, потім зупиняєшся, потім ідеш пішки. Високоінтенсивне навантаження», – пояснив артист.

Тож, на думку Міка Джаггера, секрет його довголіття криється у відмові від шкідливих звичок. Він переконаний, що після певного віку доводиться відмовлятися від надмірного вживання алкоголю та наркотиків, щоб зберегти здоров'я й активність.

Легенда рок-музики 82-річний Мік Джаггер поділився секретами довголіття фото 2
фото: Wikipedia

Джаггер розповів, що почав пити менше після 40 років. За його словами, з віком похмілля стало набагато важчим. «Воно точно не стає легшим. Звісно, ти все ще можеш собі це дозволити. Але вже не можеш робити це безконтрольно, як раніше. Бо рано чи пізно це дасть про себе знати. Хоча іноді проблеми можуть виникнути в будь-якому разі», – зазначив він.

Однак рок-музикант вважає, що навіть здоровий спосіб життя не дає жодних гарантій. «Ти просто робиш усе, що можеш. І все одно можеш захворіти на якусь страшну хворобу, навіть якщо не п'єш, не вживаєш наркотиків, займаєшся спортом і все робиш правильно. Але принаймні ти знаєш, що зробив усе можливе», – резюмував Джаггер.

Нагадаʼємо, 93-річна довгожителька Сушумна з Каліфорнії веде активне життя та майже не має проблем зі здоров’ям. Жінка зізналася, в чому криється секрет її довголіття та що допомагає їй підтримувати своє здоров’я.

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Теги: здоров'я співак довголіття

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Легенда рок-музики 82-річний Мік Джаггер поділився секретами довголіття
Легенда рок-музики 82-річний Мік Джаггер поділився секретами довголіття
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