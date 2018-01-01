Семь полезных советов по борьбе с раком от украинки, дважды победившей онкозаболевание

О чем необходимо помнить, чтобы справиться с тяжелой болезнью

Молодая украинка Инесс Матюшенко смогла побороть онкозаболевание (лимфома Ходжкина). В эксклюзивном интервью «Главкому» девушка рассказала, что в борьбе с раком очень важно работать с психологией пациента. Свой диагноз Инесса узнала, когда ей было 24. Первый этап лечения продолжался полгода. После него случился рецидив, и борьба

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Онковыздоравливающие

О чем необходимо помнить, чтобы справиться с тяжелой болезнью

Молодая украинка Инесс Матюшенко смогла побороть онкозаболевание (лимфома Ходжкина). В эксклюзивном интервью «Главкому» девушка рассказала, что в борьбе с раком очень важно работать с психологией пациента.

Свой диагноз Инесса узнала, когда ей было 24. Первый этап лечения продолжался полгода. После него случился рецидив, и борьба продолжилась. Три недели Инессе пришлось провести в абсолютно стерильном боксе, куда нельзя было никому заходить.

Победив болезнь во второй раз, Инесс создала социальный проект CanceL-R (игра слов: сancer - рак, cancel - отмена). Его цель – поддержка тех, кто лечится от рака.

В рамках проекта девушка делится своим опытом, а участники посещают мотивационные встречи, участвуют в фотосессиях, занимаются йогой, рисуют и учатся сценической игре, меняют свое отношение к жизни и отношение общества к себе.

Сегодня, 4 февраля, во Всемирный день борьбы против рака мы публикуем советы от Инессы тем, кто борется с онозаболеванием: