Семь полезных советов по борьбе с раком от украинки, дважды победившей онкозаболевание
- Сьогодні, 09:43
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О чем необходимо помнить, чтобы справиться с тяжелой болезнью
Молодая украинка Инесс Матюшенко смогла побороть онкозаболевание (лимфома Ходжкина). В эксклюзивном интервью «Главкому» девушка рассказала, что в борьбе с раком очень важно работать с психологией пациента.
Свой диагноз Инесса узнала, когда ей было 24. Первый этап лечения продолжался полгода. После него случился рецидив, и борьба продолжилась. Три недели Инессе пришлось провести в абсолютно стерильном боксе, куда нельзя было никому заходить.
Победив болезнь во второй раз, Инесс создала социальный проект CanceL-R (игра слов: сancer - рак, cancel - отмена). Его цель – поддержка тех, кто лечится от рака.
В рамках проекта девушка делится своим опытом, а участники посещают мотивационные встречи, участвуют в фотосессиях, занимаются йогой, рисуют и учатся сценической игре, меняют свое отношение к жизни и отношение общества к себе.
Сегодня, 4 февраля, во Всемирный день борьбы против рака мы публикуем советы от Инессы тем, кто борется с онозаболеванием:
- Не нужно думать, что это конец. Это может стать началом новой жизни. Нужно настроиться на лечение. Да, оно может быть длительным, но надо быть к этому готовым. Хочешь поплакать - поплачь, а потом начинай действовать. Вы должны установить для себя, что вы не «онкобольной», а «онковыздоравливающий».
- Самый сложный этап – до первой химии. Пока сдашь анализы, пока найдешь своего врача и свою больницу – все это изнурительная суета. Перед началом лечения необходимо проверить диагноз, проверить свои анализы в нескольких лабораториях, проконсультироваться с несколькими врачами в различных медучреждениях.
- Когда назначили лечение – уже можно расслабиться. Назначили курс? Все, например, раз в три недели должен копаться.
- Очень важно говорить с семьей, объяснить родным ситуацию. Узнав о болезни, надо сообщить близким людям, в ближайшие полгода в вашей жизни будут происходить кардинальные изменения. Но не надо разрушать какие-то семейные традиции, такие как прогулки на природе, вылазки в кино и тому подобное. Жизнь продолжается.
- Пока лежите в больнице, важно создавать уют в своей палате. Большинство наших больниц, их обстановка этого требует. Надо брать с собой любимые книги, любимую чашку, любимое одеяло, даже цветочек на подоконник. Это очень помогает.
- Стоит найти психолога и проговорить с ним все свои страхи.
- Не надо бояться просить о помощи. Помощь может быть не только финансового плана. Банально – попросить завезти в больницу и забрать. После химии может быть слабость.