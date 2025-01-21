Отримання їжі з повітря: Китай вразив революційною технологією

Отриманий науковцями білок можна використовувати для споживання людиною

Науковці навчились перетворювати вуглекислий газ CO2 на їстівний одноклітинний білок

Група китайських хіміків та біотехнологів із Сіаньського університету Цзяотун розробила двореакторну систему, яка може перетворювати вуглекислий газ CO2 на їстівний одноклітинний білок. Відповідне дослідження опубліковане в науковому журналі Environmental Science and Ecotechnology (ESE).

Перший етап використовує мікробний електросинтез для перетворення вуглекислого газу ацетат, який служить посередником. Другий етап включає подачу отриманого ацетату в реактор, де він перетворюється на одноклітинний білок за допомогою аеробних бактерій.

Система, як зазначають дослідники, виявилася ефективною за 17,4 г/л сухої ваги клітин. За словами вчених, за допомогою системи вдалося виробити продукт з концентрацією білка 74% – вище, ніж у соєвого та рибного борошна.

Фахівці додали, що отриманий білок можна використовувати для споживання людиною або годування тварин.

За словами фахівців, нова система може вплинути на майбутнє, оскільки вона забезпечує спосіб створення їжі для населення світу, що росте, а також скорочує кількість вуглекислого газу в атмосфері.

Раніше китайські вчені розробили ультраточний атомний годинник NIM-TF3, який здатний «значно змінити хід майбутніх військових конфліктів».Годинник має похибку всього в п’ять квадрильйонних секунди.