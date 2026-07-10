Окупанти перетворили дітей у Кремінній на «живий щит»

Російська влада відмовляється вивозити неповнолітніх із прифронтового міста, попри постійну небезпеку

Російські окупаційні війська не евакуйовують дітей із прифронтової Кремінної на Луганщині та, за даними української влади, використовують їх як «живий щит». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис начальника Луганської обласної військової адміністрації Олексія Харченка.

За словами посадовця, окупаційна адміністрація не лише не проводить евакуацію неповнолітніх, а й відмовляється організовувати їхнє літнє оздоровлення за межами небезпечної території.

«Окупаційна влада Кремінної відмовляється вивозити дітей з прифронтового міста. Йдеться не лише про евакуацію, а й про літнє оздоровлення. Близько тисячі дівчат та хлопців, які залишаються в окрузі, загарбники використовують як «живий щит», яким прикривають злочинні дії російської армії», - написав Харченко.

Крім цього, очільник Луганської ОВА повідомив про поглиблення кадрової кризи на тимчасово окупованій території області. За його словами, окупаційна влада не може подолати дефіцит працівників, попри фінансові стимули та інші пільги, які пропонує Росія.

Харченко навів дані так званого «всеросійського ярмарку працевлаштування», проведеного на окупованій частині Луганщини. За його словами, на 3850 відкритих вакансій відгукнулися лише 46 осіб. «Майже на 99% вакантних робочих місць пропозицій так і не надійшло», - зазначив начальник Луганської ОВА.

За оцінкою української влади, така статистика свідчить про критичний дефіцит кадрів на тимчасово окупованій території та небажання людей працювати в структурах, створених окупаційною адміністрацією.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованій території Луганської області російські загарбники використовують літні канікули для військової підготовки школярів. Дітей навчають тактичної та вогневої підготовки, керування безпілотниками, а окремих підлітків готують до ролі снайперів.