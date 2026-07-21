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Співачка Альона Омаргалієва зворушила мережу моментом із юним фанатом (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Альона Омаргалієва обійняла свого маленького шанувальника
фото: Іnstagram.com/omargalieva.alena

Хлопчик отримав «згадку на все життя» після концерту Альони Омаргалієвої

Співачка Альона Омаргалієва підкорила шанувальників зворушливим вчинком після концерту у Києві. Артистка не залишила без уваги одного зі своїх юних фанатів. Про це пише «Главком» із посиланням на допис зірки в Instagram.

Після концерту Альона Омаргалієва роздавала автографи своїм шанувальникам, серед яких були й діти. Коли співачка вже сідала в авто та водночас давала автограф, із натовпу пролунав дитячий голос.

Хлопчик попросив співачку обійнятися з ним. «Альона, можна вас обійняти?» – сказав він. Артистка почула це, усміхнулася та подивилася на нього.

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Врешті Омаргалієва потягнулася до дитини та обійняла його на кілька секунд. Проте цього вистачило юному шанувальнику, адже після цього на його обличчі складно було не помітити захват та радість. Наприкінці відео Альона Омаргалієва додала уривок зі своєї пісні «Мужчина», у якому лунають такі слова: «Цей мужчина тільки мій!.. Обережно, дівчата! Мій най-найкрасивіший. Романтичний початок!»

«Моменти, які залишаються в серці набагато довше, ніж будь-які концерти чи оплески. Мої найменші слухачі завжди особливі. Вони люблять без умов, радіють кожній зустрічі й дарують емоції, які неможливо забути. Дякую кожному маленькому серцю, яке співає разом зі мною. І дякую батькам, які приводять вас на мої концерти та розділяють зі мною ці незабутні миті», – додала Альона Омаргалієва до відео.

Під дописом співачки користувачі були зворушені її вчинком. За словами коментаторів, хлопчик запам'ятає цей момент надовго:

  • «Альоночка, ти підкорила серця як малечі, так і нас, дорослих. Любимо тебе дуже, наша красунечка».
  • «Для мене ви – приклад того, як талант, праця і щирість можуть створювати справжню магію».
Співачка Альона Омаргалієва зворушила мережу моментом із юним фанатом (відео) фото 1
фото: скриншот Instagram
  • «Відео вже топ, а які емоції у хлопця».
  • «Боже, у хлопчини радість до небес і назад. Вмієте ви порадувати».
Співачка Альона Омаргалієва зворушила мережу моментом із юним фанатом (відео) фото 2
фото: скриншот Instagram
  • «І кожен хлоп за кадром зітхнув, бо хотів би опинитися на місці цього малого».
  • «Безмежно рада за Макса, емоції та згадка на все життя».
Співачка Альона Омаргалієва зворушила мережу моментом із юним фанатом (відео) фото 3
фото: скриншот Instagram

Нагадаємо, юна співачка Софія Чумак із Рівного заспівала легендарну пісню «Червона рута» разом із військовим оркестром 93-ї ОМБр «Холодний Яр». Незапланований виступ військових та юної українки відбувся просто посеред міста на очах у містян.

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Теги: діти фанати співачка концерт відео

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