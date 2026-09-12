«Терористів потрібно зупинити». Мільярдер Пінчук звернувся до американських партнерів на конференції YES-2026

У вступному слові засновник конференції пояснив її цьогорічне гасло «Мир через силу зараз»

Український бізнесмен і меценат Віктор Пінчук відкрив щорічну конференцію «Ялтинська європейська стратегія» зверненням до американської делегації, провівши пряму паралель між терактами 11 вересня та сучасними воєнними злочинами Росії, повідомляє кореспондент «Главкома».

Засновник YES нагадав, що відкриття форуму збіглося з 25-ми роковинами трагедії у США. «Ніхто ніколи не забуде кадри з вежами-близнюками. Сьогодні в Україні ми маємо сотні, якщо не тисячі, таких «епіцентрів» руйнувань. Усі будівлі, які там стояли, звісно, відрізнялися від хмарочосів у Нью-Йорку, але наслідки виглядають однаково. Терористів потрібно зупинити», – наголосив Пінчук.

Бізнесмен також звернувся до ключової теми цьогорічного заходу – «Мир через силу зараз». Нагадавши історію концепції «миру через силу», яку хибно приписують Дональду Трампу чи Рональду Рейгану, меценат зазначив, що автором вислову був Невілл Чемберлен – політик, чия спроба умиротворити агресора зазнала фіаско через відсутність реальної сили за гучними словами.

За словами бізнесмена, Україна, Європа та США повинні перейти до негайних рішучих дій, скориставшись переломом на фронті. «Ми маємо унікальний шанс діяти завдяки стійкості українців та допомозі західних партнерів. У Росії палають військові аеродроми, нищаться ракетні заводи, відчувається дефіцит пального. Сили оборони знешкоджують більше окупантів, ніж РФ здатна мобілізувати, та повертають захоплені землі», – підсумував Пінчук, закликавши союзників максимально посилити підтримку вже зараз.

11–12 вересня у Києві пройшла щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії (YES), організована Фондом Віктора Пінчука. Цьогоріч слоганом конференції став вислів «Мир через силу зараз». Учасники обговорили перебіг російсько-української війни та перспективи її завершення, безпеку України й Європи, розвиток оборонних технологій, економічне відновлення та подальшу європейську інтеграцію України. Серед учасників – українські та іноземні політики, представники уряду, військові, дипломати, бізнесмени й експерти. Минулого року головною темою YES було питання «Як завершити війну?».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі продовження війни взимку Київ розраховує на додатковий пакет підтримки від Сполучених Штатів.

Канада допоможе Україні пройти складну зиму та продовжить підтримку держави. Канада ухвалила новий пакет допомоги для протиповітряної оборони.

Раніше стало відомо, що Україна запропонувала партнерам механізм, який дозволить швидко отримати 300 ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot, не чекаючи майбутніх поставок від виробників. Київ просить союзників передати ракети з наявних запасів в обмін на новіші перехоплювачі, які надійдуть за вже укладеними контрактами.