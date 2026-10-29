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Олексію Горбунову – 65. Шлях артиста, який відмовився від кар’єри в РФ та знявся у майже 200 фільмах

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Олексій Горбунов є популярним актором фільмів та серіалів
фото: Іnstagram/oleksiy.gorbunov.official

Олексій Горбунов грав у відомих столичних театрах

Сьогодні, 29 жовтня, народний артист України, актор театру та кіно Сергій Горбунов святкує 65-річчя. Актор має за плечима тернистий шлях у кіно та близько 200 стрічок, з яких чимало стали культовими. «Главком» з нагоди дня народження актора розповів цікаві факти з його творчого та особистого життя

Зміст

Освіта та перші ролі

Олексію Горбунову – 65. Шлях артиста, який відмовився від кар’єри в РФ та знявся у майже 200 фільмах фото 1
фото: Іnstagram/oleksiy.gorbunov.official

Олексій Горбунов народився 29 жовтня 1961 року в Києві. Дитинство актора минуло на Русанівці. Після закінчення школи він не зміг вступити до театрального інституту імені Карпенка-Карого, тому одразу влаштувався працювати до театру імені Лесі Українки. Там Горбунов познайомився з акторкою Адою Роговцевою, яка допомогла йому зустрітися з її чоловіком, актором і викладачем Костянтином Степанковим.

Олексію Горбунову – 65. Шлях артиста, який відмовився від кар’єри в РФ та знявся у майже 200 фільмах фото 2
фото: Іnstagram/oleksiy.gorbunov.official

У 1984 році Горбунов усе ж отримав професійну освіту: закінчив Київський інститут театрального мистецтва імені Карпенка-Карого, де навчався на курсі Степанкова. Одразу після закінчення університету почав зніматися у фільмі «Вантаж без маркування».

Олексію Горбунову – 65. Шлях артиста, який відмовився від кар’єри в РФ та знявся у майже 200 фільмах фото 3
фото: Іnstagram/oleksiy.gorbunov.official

Упродовж 1984–1995 років Горбунов працював у театрі-студії кіноактора на кіностудії імені Олександра Довженка. А у 1990-х роках підпрацьовував таксистом, коли в театрі було скрутне становище. Згодом він отримав роль у серіалі «Графиня де Монсоро». Згодом Горбунов працював у різних театрах, зокрема в театрі-студії кіноактора та Київському театрі російської драми імені Лесі Українки. Був телеведучим програм «Нічний будильник» і «Чудо-люди».

Фільмографія Олексія Горбунова

Олексію Горбунову – 65. Шлях артиста, який відмовився від кар’єри в РФ та знявся у майже 200 фільмах фото 4
фото: Іnstagram/oleksiy.gorbunov.official

Олексій Горбунов відомий за багатьма серіалами та фільмами. За його словами, він зіграв у понад 170 фільмах. Серед найвідоміших ролей Олексія Горбунова – блазень Шико в серіалі «Графиня де Монсоро», дев’ятий присяжний у фільмі «12», професор Моріарті в серіалі «Шерлок Холмс», а також пастор у фільмі «Дике поле». Актор також зіграв у стрічках «Поводир», «Стиляги», «Залюднений острів» і «Країна глухих» та інших:

  • «Вантаж без маркування»
  • «Камінна душа»
  • «Розпад»
  • «Кисневий голод»
  • «Країна глухих»
  • «Курсанти»
  • «Статський радник»
  • «Хайтарма»
  • «Лінії долі» та інші.

Серед останніх робіт Олексія Горбунова за останні роки були ролі у фільмах: «Дике поле» 2018 року, «Бюро легенд» та «Забуті» 2019 року, «Останній найманець» та «Чому я живий» 2021 року та «Щастя» 2024 року.

Олексію Горбунову – 65. Шлях артиста, який відмовився від кар’єри в РФ та знявся у майже 200 фільмах фото 5
фото: Іnstagram/oleksiy.gorbunov.official

Зазначимо, Олексій Горбунов до 2014 року знявся у десятках  російських фільмів і серіалів. У 2014 році актор вирішив відмовитися від участі в російських кінопроєктах і зосередився на роботі в Україні. Тоді ж він долучився до зйомок українського серіалу «Гвардія».

Особисте життя Олексія Горбунова

Олексій Горбунов з дружиною
Олексій Горбунов з дружиною
фото: Іnstagram/oleksiy.gorbunov.official

Олексій Горбунов має дружину Ірину Ковальову. Пара одружилася у 2009 році. У подружжя є спільна донька Софія Горбунова. Також актор має старшу доньку Анастасію Горбунову від першого шлюбу з художницею Світланою Лопуховою.

Олексій Горбунов з дочкою Анастасією
Олексій Горбунов з дочкою Анастасією
фото: Іnstagram/oleksiy.gorbunov.official

Старша дочка актора, 25-річна Анастасія Горбунова, народилася в Києві та закінчила інститут журналістики, а після початку повномасштабного вторгнення разом із першою дружиною актора переїхала до Франції. Там дівчина вивчила французьку мову та вступила до кіношколи в Тулузі, де навчається на кінопродюсера.

Олексій Горбунов з дочкою Софією у 2023 році
Олексій Горбунов з дочкою Софією у 2023 році
фото: Іnstagram/oleksiy.gorbunov.official

Молодша донька Софія Горбунова народилася у 2009 році в Москві. Через рік після народження дочки Горбунов із дружиною переїхав до Одеси. Нині дівчина вже має українське громадянство.

Звання та нагороди

Олексію Горбунову – 65. Шлях артиста, який відмовився від кар’єри в РФ та знявся у майже 200 фільмах фото 6
фото: Іnstagram/oleksiy.gorbunov.official

Олексій Горбунов має звання народного артиста України, яке отримав у 2016 році. У 2008 році актор здобув премію «Золотий орел» за найкращу чоловічу роль у фільмі «12», а в 2011 році отримав премію «Телетріумф» у номінації «Актор телевізійного фільму/серіалу».

У 2025 році Горбунов розповідав, що після 43 років роботи в кіно отримує пенсію в розмірі 3 400 грн на місяць. За словами актора, він зіграв у 175–177 фільмах, однак через нестачу роботи в кіно нині опановує стендап та виходить в ефір на платформі Twitch.

Як писав «Главком», на одному зі згаданих ефірів актор Олексій Горбунов розкритикував зовнішність своєї колеги Ольги Сумської. Артист висловився на адресу зірки з нецензурною лексикою.

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Теги: актор ювілей народний артист

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