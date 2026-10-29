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Актор театру Лесі Українки пояснив, як під час війни визначає адекватних людей

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Павло Текучев вважає, що українську мову варто робити елітною
фото: Іnstagram.com/pavlo_tekuchev

Павло Текучев: «Все моє адекватне оточення, мабуть, абсолютно всі, з ким я зараз близько спілкуюся, говорять виключно українською»

Зірка театру Лесі Українки, актор Павло Текучев вважає, що українська мова є ознакою адекватних та свідомих людей. Про це артист заявив в інтерв’ю «Главкому».

Павло Текучев має виключно україномовне оточення та вважає, що люди, які не обирають говорити мовою ворога, є свідомими. «Все моє адекватне оточення, мабуть, абсолютно всі, з ким я зараз близько спілкуюся, говорять виключно українською. І мені здається, що зараз це ознака свідомих людей – не використовувати більше мову окупанта», – поділився актор.

Водночас Текучев зізнався, що українська та російська мови в його житті з дитинства були рівноправними. Вдома він завжди спілкувався рідною мовою. Російська мова частіше траплялася артисту у школі, де нею між собою говорили учні. «Буду чесним, для мене з дитинства українська і російська були рівноправними, тому що обидві використовував у побуті. Частина сім'ї спілкувалася російською. У школі майже все оточення теж спілкувалося російською. Я навчався в Києві, у ліцеї Міжнародних відносин №51. Усі уроки вчителі проводили українською, але на той момент між собою діти спілкувалися російською», – розповів він.

Павло Текучев зауважив, що в його шкільні роки говорити російською мовою було престижніше, ніж українською. «Чудово пам'ятаю це відчуття, що розмовляти російською було більш круто. Я навіть не можу сказати, звідки воно з'явилося, бо це було настільки звичним. Тому я дуже радію, що зараз ситуація в країні стосовно мови кардинально змінилася», – вважає українець.

Актор також пригадав свої студентські роки, зокрема російськомовний курс викладача Михайла Резніковича. Тоді ж Театр Лесі Українки ще мав статус російського драматичного театру. Ті часи Текучев ладний не згадувати. «З нами на паралелі був російськомовний курс Резніковича і відповідно театр Лесі теж до 2022 року існував російською мовою. Мені достатньо неприємно говорити про цей період. Я просто дуже радий, що це змінилося раз і назавжди. І більше не варто про це думати», – сказав він.

Михайло Резнікович – театральний режисер. Працював викладачем і університеті імені Карпенка-Карого. Із 1994 по 2022 був генеральним директором Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки у Києві. Після повномасштабного вторгнення виїхав з України. Нині активно критикує свій колишній театр за українізацію.

Нині ж Павло Текучев вважає, що питання мови розділяє українців, а тиск до переходу на рідну мову може викликати лише негативні наслідки. «Мовне питання наразі розділяє країну. Силою ніколи нікого не змусиш перейти на іншу мову. Заклики до свідомості теж не завжди діють, а погрози викликатимуть лише більшу протидію. Тому, як на мене, українську мову варто робити елітною» – поділився думками актор.

Актор Театру Лесі Українки пояснив своє бачення. Він вважає, що українська має стати мовою «еліти», аби зруйнувати стереотип та міф, що українською говорять лише в селах. «Українська має стати мовою, якою послуговуються найкращі люди в цій країні. Раніше існував стереотип, що українською розмовляють десь у селі. Що більше ти крутий, то більше використовував російську. Нам дуже сильно навіювали такий міф. Час його змінити і формувати у людей відчуття, що розмовляти українською – це круто й означає бути серед найосвіченіших та найрозумніших», – зазначив він.

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» артистка Олена Тополя пояснила, чому з початку своєї кар’єри співала російською мовою та зрештою вирішила повернутися до рідної мови. Артистка з початку повномасштабного вторгнення перейшла на українську мову.

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Теги: театр українська мова актор Павло Текучев

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