Софія Сталлоне відсвяткувала ювілей

Доньці американського актора Сільвестра Сталлоне Софії виповнилося 30 років. Зірковий батько поділився світлинами з донькою та привітав її з ювілеєм. Про це пише «Главком» із посиланням на допис актора в Instagram.

Сільвестр Сталлоне показав архівні та нові фото з донькою. На кадрах актор показав, як Софія Сталлоне виглядала у підлітковому віці.

Сільвестр Сталлоне показав, як Софія Сталлоне виглядала у підлітковому віці фото: Іnstagram.com/officialslystallone

Також він поділився архівною світлиною, зробленою на плівковий фотоапарат. Це фото мало підпис: «Татова дівчинка».

Сільвестр Сталлоне поділився дитячою світлиною своєї доньки фото: Іnstagram.com/officialslystallone

На інших кадрах Софія Сталлоне показалася з батьком уже у дорослому віці. «30 років, протягом яких ми пишаємося тобою. З днем народження, моя неймовірна донько Софіє! Ми любитимемо тебе завжди», – зазначив Сильвестр Сталлоне у своєму дописі.

Сільвестр Сталлоне замилував мережу світлинами з донькою-іменинницею фото: Іnstagram.com/officialslystallone

В коментарях під публікацією Сталлоне шанувальник вітали його доньку з днем народження. Вони також відзначили красу Софії Сталлоне.

Софія Роуз Сталлоне є старшою донькою Сільвестра Сталлоне та його дружини Дженніфер Флавін. Дівчина народилася 27 серпня 1996 року. Вона закінчила Університет Південної Каліфорнії. Донька актора разом із молодшою сестрою Сістін вела подкаст Unwaxed, а також разом із родиною знімалася в реаліті-шоу The Family Stallone. У 2017 році Софія Сталлоне отримала титул «Міс Золотий глобус».

Сільвестр Сталлоне має ще двох синів від першого шлюбу із Сашею Чак: Сейджа Сталлоне, який помер у 2012 році у віці 36 років, та Серджо Сталлоне. Від шлюбу з Дженніфер Флавін у актора три доньки: Софія, Сістін та Скарлетт.

Нагадаємо, у мережі з'явилося нове фото американського актора Сильвестра Сталлоне, де він спирається на палицю та має втомлений вигляд. Ці кадри занепокоїли шанувальників голлівудського актора.