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Олена Зеленська показалася на публіці у незвичному образі (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Олена Зеленська з Говардом Баффеттом відвідала захід у Києві
фото: Olena Zelenska/Telegram

Дружина Володимира Зеленського змінила стиль 

Перша леді України Олена Зеленська показалася у незвичному образі, одягнувшись у джинси та кросівки. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис першої леді в Telegram.

Олена Зеленська разом із американським меценатом Говардом Баффеттом відвідали безбар'єрний спортивний простір Loko Chokolivka. Для цього заходу перша леді обрала відповідний образ. Перша леді змінила підбори на кросівки, а офіційний костюм – на зручний стильний одяг.

Олена Зеленська показалася у незвичному образі
Олена Зеленська показалася у незвичному образі
фото: Olena Zelenska/Telegram

Дружина президента одягла сині широкі джинси. Також вона обрала синю футболку, яку доповнила синім жакетом, що додав образу офіційності. Крім цього, Зеленська взула білі кросівки, зібрала волосся у легку зачіску та одягла темні сонцезахисні окуляри.

Олена Зеленська показалася на публіці у незвичному образі (фото) фото 1
фото: Olena Zelenska/Telegram

Перша леді розповіла про спортивний простір у Києві, який вона відвідала. За її словами, у цьому місці можуть займатися ветерани. Також у просторі тренуються вихованці Академії «Локомотив» та займаються спортом працівники «Укрзалізниці». Майданчик доступний і для місцевих мешканців.

«Більш ніж 35 років цей спортивний простір у Києві був переважно занедбаним. Але нині це місце разюче змінилося. Замість руйнувань постала мережа надсучасних спортивних майданчиків Loko Chokolivka. Тепер це центр спортивного життя району, де щомісяця – сотні дитячих і дорослих тренувань, десятки змагань та інших подій», – йдеться у дописі першої леді.

Олена Зеленська показалася на публіці у незвичному образі (фото) фото 2
фото: Olena Zelenska/Telegram

До оновлення мережі майданчиків долучився меценат Говард Баффетт. Філантроп бере участь у різних проєктах з допомоги Україні. Наприклад, Фонд Баффетта також допомагає українським аграріям з обладнанням для розмінування полів, фінансує реабілітацію українських захисників, долучається до підтримки реформи шкільного харчування.

Як розповідав «Главком», перша леді України Олена Зеленська та американський меценат Говард Баффетт зустрілися з вихованцями футбольного клубу «Локомотив» (Київ) та учасниками проєкту «Залізна зміна». Зустріч стала нагодою поспілкуватися з молодими українцями, які попри війну продовжують навчатися, досягати успіхів у спорті, науці, а також обговорити, як створювати для них більше можливостей для розвитку в Україні.

Зазначимо, у День вишиванки перша леді Олена Зеленська вбралася у дизайнерську сорочку від українського бренду з яскравим синім орнаментом. На спільному фото з президентом Олена Зеленська позувала у вишиванці від українського бренду.

До слова, у березні 2026 року перша леді Олена Зеленська прибула з візитом до США цього тижня. На публічних заходах перша леді показалася в різноманітних образах, які вона доповнила незвичними брошками.

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Теги: одяг Олена Зеленська стиль перша леді

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