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Фото полонених та пояс Усика. Що Зеленський привіз Трампу у США

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Фото полонених та пояс Усика. Що Зеленський привіз Трампу у США
На столику помітний пояс Олександра Усика
фото: REUTERS/Brian Snyder

Зеленський привіз світлини, на яких помітно, у якому стані українські військові повертаються з російського полону

Президент України Володимир Зеленський показав американському колезі Дональду Трампу світлини українських полонених, які повертаються із полону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію зустрічі президентів.

На світлинах полонених помітно, у якому стані українські військові повертаються з російського полону. Медіа зазначають, що Трамп дуже емпатичний до подібних фото.

Фото полонених та пояс Усика. Що Зеленський привіз Трампу у США фото 1
скриншот відео

Також журналісти помітили, що на зустрічі присутній пояс Олександра Усика.

Фото полонених та пояс Усика. Що Зеленський привіз Трампу у США фото 2
скриншот трансляції

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні розпочалась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.  Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Сьогодні о 16:30 Зеленський має зустрітися із сенаторами. О 18:00 запланована зустріч із Трампом, після якої відбудеться церемонія підписання двосторонньої угоди про корисні копалини.

До слова, міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що угода між Україною та Сполученими Штатами щодо корисних копалин уже готова. Усі деталі узгоджені, і залишається лише підписати документ.

«Главком» повідомляв, що угоду зі США «Про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України» можуть підписати глава Мінекономіки Юлія Свириденко і очільник МЗС Андрій Сибіга.

Теги: корисні копалини Володимир Зеленський військові Дональд Трамп міністр

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