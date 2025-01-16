Чому Трамп має першим подзвонити Путіну? Позиція Кремля

Помічник Путіна Юрій Ушаков: зазвичай президент або глава уряду, який приходить у владу, перший здійснює дзвінок

Ініціювати розмову між російським диктором Володимиром Путіним та новообраним президентом США Дональдом Трампом може будь-хто з них. Однак першим зазвичай телефонує той, хто приходить у владу. Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков у інтервʼю російському журналісту Павлу Зарубіну, натякаючи на Трампа.

«Зазвичай президент або глава уряду, який приходить у владу, здійснює перший дзвінок», – зазначив Ушаков.

Водночас він наголосив, що в Кремлі не рахують хвилини до початку перемовин з Дональдом Трампом про завершення війни з Україною. За його словами, у Кремлі спокійно чекають поки нова команда Трампа займе свої посади. А після цього можуть надійти якісь сигнали з Вашингтону.

Ушаков також додав, що спершу обговорення відбуватимуться в закритому форматі на рівні адміністрацій, а потім вирішуватимуть питання про подальший розвиток діалогу, включно з можливою розмовою на вищому рівні.

Помічник диктатора також зазначив, що майбутня адміністрація Білого дому поки що не контактувала з Кремлем щодо питання підготовки зустрічі Трампа з Путіним.

Нагадаємо, що команда новообраного президента США Дональда Трампа працює над організацією телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це розповів Майк Волц, якого Трамп вирішив призначити на посаду свого радника з національної безпеки.

Як повідомлялося, обраний президент США Дональд Трамп 7 січня заявив, що він дуже хоче побачити переговори з Росією про припинення війни проти України невдовзі після його повернення до Білого дому, але не уточнив, коли саме вони відбудуться. Трамп наголосив, що хоче побачити переговори, тому що «Росія втрачає багато молоді, як і Україна».

До слова, новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що збирається зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним «дуже швидко» після його інавгурації 20 січня.