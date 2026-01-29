Президент Чехії відреагував на чутки про його відпочинок у маєтку Андрія Єрмака

Петр Павел зупинився з байкерами у пансіонаті Іспанії

У мережі почали ширитися чутки про те, що президент Чехії Петро Павел поїхав на відпочинок та зупинився в Іспанії у маєтку колишнього керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Петро Павел відреагував на це у своєму Facebook. Про це пише «Главком» із посиланням на Idnes.

Петр Павел спростував чутки про його відпочинок у маєтку українця та передав вітання з Іспанії. «Соцмережами шириться, що я насолоджуюся розкішним відпочинком на курорті, що належить українському власнику, а сьогодні прокинувся тут. Для мене розкіш - це перш за все гарна банда, мотоцикл і свобода на дорозі», – написав президент Чехії.

Петр Павел живе з групою байкерів у пансіонаті та взагалі не зупинявся на узбережжі фото: Petr Pavel/Facebook

Також Петр Павел додав до допису світлини зі свого номеру, де він зупинився і поділився фотографіями з відпочинку та подорожей на мотоциклах.

Чутки про перебування Петра Павела у маєтку Єрмака прокоментував директор із комунікацій президентського палацу Віт Коларж. Він також це заперечив та назвав такий наклеп нісенітницею. Віт Коларж повідомив, що насправді Петр Павел «живе з групою байкерів у пансіонаті та взагалі не зупинявся на узбережжі».

Напередодні екслідер чеського руху Stačilo! Даніель Стерзик опублікував допис, де припустив, що президент Чехії відпочиває у маєтку українця Андрія Єрмака.

«Чи правда, що президент із дружиною поїхав у приватну відпустку до Іспанії й проживає там на курорті, співвласником якого є українець Андрій Єрмак, який був змушений піти через корупцію в армійських закупівлях? Я просто… Може, тоді все стає зрозумілим», – написав він. Після цього користувачі почали поширювати цю інформацію, активно обговорюючи її в мережі

Однак після реакції самого президента Даніель Стерзик написав, що він радіє спростуванню його припущень.

Нагадаємо, що вранці 28 листопада в урядовому кварталі НАБУ і САП провели обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. На територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП. Зокрема, НАБУ повідомило, що слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування.

Після цього колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив для NYP, що він вирушає на передову. Його заява пролунала всього через декілька годин після звільнення з посади. Згодом Єрмак уперше прокоментував своє звільнення. Андрій Єрмак заявив, що не тримає зла на Володимира Зеленського через своє звільнення.