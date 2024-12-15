Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Священник розповів дітям правду про Санта-Клауса і спровокував скандал

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Священник розповів дітям правду про Санта-Клауса і спровокував скандал
Школа у місті Гемпшир, де трапився інцидент
фото: express.co.uk

Священнику загрожує відсторонення від посади та судовий позов

У британському місті Гемпшир священник Пол Чемберлен заявив дітям, що Санта-Клауса не існує. Шестеро дітей розплакалися, а батьки планують подати скаргу. Про це пише Daily Express.

Священник був запрошений до школи як гість і під час свого виступу сказав шестикласникам: «Тепер будемо відверті – Санти не існує». Крім того, він звинуватив батьків у «знущанні над печивом», яке діти залишають для Санти на Святий вечір. Його слова викликали шок у школярів.

Коли батьки дізналися про інцидент, вони негайно звернулися до директора школи, вимагаючи пояснень, чому священнику дозволили виступати перед дітьми та чому вчителі не втрутилися. Обурені батьки заявили, що поведінка Чемберлена була недопустимою, а його слова завдали емоційної шкоди дітям.

Група батьків уже подала скаргу до місцевої єпархії з вимогою усунути священника від виконання обов'язків вікарія та надати офіційні вибачення. Один із батьків назвав поведінку Чемберлена «абсолютно огидною», а мати дівчинки, яка розплакалася, заявила, що священник довів дітей до сліз, і батькам довелося заспокоювати їх.

Єпархія Портсмута визнала, що священник припустився серйозної помилки, і офіційно вибачилася перед дітьми, їхніми батьками та школою. У заяві єпархії наголошується, що Чемберлен «не повинен був цього робити», а директор школи окремо повідомив батькам про вибачення від священника.

Попри вибачення, батьки заявили, що готові подати до суду на єпархію та самого священника, якщо ситуація не буде належним чином врегульована. Вони вимагають офіційних публічних вибачень і заходів, щоб подібні інциденти не повторювалися в майбутньому.

Раніше в Італії католицький єпископ Антоніо Стальяно розповів дітям, що Санта-Клауса не існує, а його костюм створила компанія Coca-Cola заради реклами. Це спровокувало скандал і змусило єпархію вибачатися за інцидент.

Також у Швейцарії церква задля експерименту замінила у сповідальні священника на цифровий аватар Ісуса. Завдяки штучному інтелекту він у реальному часі відповідає людям на їхні запитання

Читайте також:

Теги: церква скандал батьки священник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пантеон героїв Тернополя
Як захистити поле почесних поховань у Тернополі?
3 грудня, 22:33
Переможці отримають грант у розмірі до 700 доларів США для отримання професійної освіти
Українські переселенці можуть отримати грант на навчання
16 листопада, 16:34
Через діяльність Вольнова проти нього в РФ вже відкрито декілька кримінальних справ, зокрема, дві було відкрито ще до 2022 року
Пранкер Майор Чорнобаєв пояснив, з якою метою переслідує колаборантів
17 листопада, 08:30
Мінімум десять дітей постраждало унаслідок ДТП
Шокуюча ДТП у Китаї: водій на позашляховику в'їхав у натовп школярів
19 листопада, 11:11
Олександр Карасевич працюватиме в МЗС України
Зеленський звільнив посла України в Нідерландах
30 листопада, 19:39
Ковтун та Горбачева весь 2024 рік готувались до змагань у Хорватії
Призер Олімпіади Ковтун і його тренерка можуть змінити спортивне громадянство – ЗМІ
4 грудня, 10:34
Піт Геґсет пообіцяв боротись за посаду у Пентагоні
Телеведучий Геґсет буде боротись за посаду глави Пентагону, попри секс-скандал (оновлено)
5 грудня, 07:54
Всі операції пройшли успішно, а пацієнти перебувають у стабільному стані
13-річний хлопчик з Одеси посмертно подарував другий шанс на життя п’ятьом людям
12 грудня, 22:47
15 грудня відзначається День працівників суду України
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Соціум

Священник розповів дітям правду про Санта-Клауса і спровокував скандал
Священник розповів дітям правду про Санта-Клауса і спровокував скандал
Захід не готовий до третьої світової війни, яка вже на носі – WSJ
Захід не готовий до третьої світової війни, яка вже на носі – WSJ
У Росії різко збільшився попит на валянки, і це не через настання зими
У Росії різко збільшився попит на валянки, і це не через настання зими
Танкери РФ тонуть в Керченській протоці: вже відомо про загиблих
Танкери РФ тонуть в Керченській протоці: вже відомо про загиблих
Російські війська зіткнулись зі ще однією проблемою в Сирії: бракує навіть питної води
Російські війська зіткнулись зі ще однією проблемою в Сирії: бракує навіть питної води
У Керченській протоці тонуть два російські танкери (відео)
У Керченській протоці тонуть два російські танкери (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
124K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 грудня: ситуація на фронті
44K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 грудня 2024
20K
До України йде потужна хвиля снігопадів
17K
Масштабна ДТП поблизу Львова: семеро осіб загинули, ще троє травмовані (фото)
11K
У Керченській протоці тонуть два російські танкери (відео)
7601
Втрати ворога станом на 15 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
Сьогодні, 06:00
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
До України йде потужна хвиля снігопадів
Вчора, 23:04
Фонд підтримки будівництва зеленої генерації в Україні. Інвестор анонсував гарні новини
Вчора, 16:24
ЗМІ назвали стратегічну галузь російської економіки, санкції проти якої мають бути посилені
Вчора, 11:59
14 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua