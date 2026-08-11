Чоловік знайшов під час ремонту несподівану знахідку з XIX століття

Сторінка книги «Афінські старожитності», яку повернули до в бібілотеки в Австралії через 150 років

Раритетне видання виявили під час ремонту приватного будинку

До бібліотеки австралійського міста Кіама повернули книгу, яку читач мав здати ще в XIX столітті. Раритетне видання знайшли під час ремонту приватного будинку, а розрахований за старими правилами штраф за 150 років прострочення з урахуванням інфляції становив би близько $19,5 тис. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Йдеться про книгу Antiquities of Athens («Старожитності Афін»), видану у 1858 році. Її до бібліотеки приніс місцевий житель Росс Сіммонс, який знайшов видання під час ремонту власного будинку.

За словами Сіммонса, книга лежала у чайній скрині, яку десятиліттями зберігали у закритому каміні.

Росс Сіммонс припускає, що книгу міг позичити його прапрадід Джон Сіммонс, якому належав будинок, де її знайшли. «Я роблю лише припущення. Приблизно в той час він жив у котеджі, а його діти, ймовірно, були ще занадто малі», – сказав Сіммонс Associated Press.

Директорка бібліотеки Кіами Мішель Гадсон зазначила, що за всю історію закладу їм ще не повертали настільки старої книги.

«Я стежу за багатьма бібліотеками в соціальних мережах, і час від часу там розповідають про книги, які повертають через 30 чи 40 років. Зазвичай це трапляється, коли люди розбирають успадковані будинки. Але з таким випадком ми ще не стикалися», – сказала вона.

На внутрішній обкладинці книги збереглися правила бібліотеки. Згідно з ними, під час відкриття закладу у 1872 році за прострочення повернення книги стягували три пенси за кожен тиждень затримки.

За словами Гадсон, записи бібліотеки про позичальників 1870-х років були втрачені, тому встановити, хто взяв книгу, неможливо. За тодішніми правилами, перед отриманням нової книги потрібно було повернути попередню та сплатити штраф. Сім'ї, у яких щонайменше шестеро членів уміли читати, могли позичати до трьох книг.

За словами Гадсон, штраф розрахували за правилами, надрукованими на внутрішній обкладинці книги: за кожен тиждень прострочення нараховували три пенси. Якби ці правила застосували до знайденого видання, а суму перерахували з урахуванням інфляції, штраф становив би близько 28 тис. австралійських доларів, або приблизно $19,5 тис. (близько 880 тис. грн).

Втім, встановити, хто саме позичив книгу понад століття тому, вже неможливо. Бібліотечний реєстр 1870-х років не зберігся, а на самій книзі немає запису про останнього читача.

«На жаль, нам бракує найважливішої ланки. У книзі немає жодної позначки, яка б вказувала, хто був останнім читачем», – пояснила директорка.

Вона також пожартувала, що за правилами того часу читач мав спочатку повернути попередню книгу та сплатити штраф, перш ніж отримати можливість взяти інше видання. «Можливо, саме тому її нам більше ніколи й не повернули», – сказала Гадсон.

Книгу планують залишити у своїй колекції як історичну пам'ятку. Її повернення вже привернуло увагу місцевих жителів, адже видання фактично стало свідком перших років роботи бібліотеки Кіами.