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В Обухові протягом п'яти днів триватиме вакцинація котів і собак від сказу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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В Обухові протягом п'яти днів триватиме вакцинація котів і собак від сказу
Ввласників тварин закликають своєчасно вакцинувати своїх улюбленців
фото: Обухівська міська рада

Ситуація зі сказом на Київщині та в Україні загалом залишається стабільно напруженою з початку 2026 року

З 27 по 31 липня в Обухові відбудеться вакцинація собак та котів від сказу. Процедуру здійснюватимуть фахівці Обухівської державної дільничної лікарні ветеринарної медицини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Обухівської міської ради.

«Закликаємо власників тварин відповідально поставитися до профілактики сказу та своєчасно вакцинувати своїх улюбленців. Під час проведення щеплень просимо дотримуватись правил безпеки та належного утримання тварин», – наголошується у зверненні до мешканців громади.

У міськраді додають, що заходи з вакцинації проходитимуть у місті Обухів по вулиці Васильківська, 13. Водночас фахівці ветеринарної медицини прийматимуть тварин у вказані дні з 09:00 до 15:00. 

Зауважимо, що ситуація зі сказом на Київщині та в Україні загалом залишається стабільно напруженою з початку 2026 року. Заходи з масової імунізації тварин та карантинні обмеження раніше вже довелося запроваджувати в низці інших громад столичного регіону.

Зокрема, у березні у Пристоличній громаді на Київщині запроваджено карантинні обмеження через виявлення випадку сказу. Рішення ухвалили Держпродспоживслужба разом із місцевою владою. 

У травні у лісопаркових зонах столиці стартувала весняна кампанія з пероральної вакцинації диких м’ясоїдних тварин проти сказу. Фахівці планують охопити територію площею 335 кв. км, на якій розкладуть 8 375 спеціальних принад.

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Теги: сказ тварини Київщина

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