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На Житомирщині водія скутера майже на 20 років позбавили прав: що він накоїв

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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На Житомирщині водія скутера майже на 20 років позбавили прав: що він накоїв
На Житомирщині водія скутера на 19 років позбавили прав і оштрафували на 51 тис. грн
фото з відкритих джерел

Чоловік втретє за рік попався на керуванні транспортом із ознаками сп'яніння після позбавлення водійських прав

У Житомирській області суд призначив водієві скутера штраф у 51 тис. грн та позбавив права керувати транспортними засобами на 19 років 5 місяців і 25 днів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Malyn.media.

Інцидент стався 23 травня на площі Соборній у Малині. Чоловік керував скутером Honda Dio без номерного знака, хоча вже був позбавлений водійських прав.

Поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння – запах алкоголю, порушення координації рухів і неадекватну поведінку. Від проходження огляду на місці та в медичному закладі водій відмовився.

До суду чоловік не з'явився, однак письмово визнав свою провину та попросив розглянути справу без його участі.

Як зазначає видання, це вже третє аналогічне порушення. У листопаді 2025 року його оштрафували на 40,8 тис. грн і позбавили права керування на п'ять років, а вже у грудні того ж року суд знову призначив штраф у 40,8 тис. грн та майже на десять років позбавив водійських прав.

Попри це, у травні 2026 року чоловік знову сів за кермо. Суд визнав його винним у повторному керуванні транспортним засобом після позбавлення права керування, а також у відмові пройти огляд на стан сп'яніння.

За нове правопорушення суд призначив 10 років позбавлення права керування, а також приєднав невідбуту частину попереднього покарання – 9 років 5 місяців і 25 днів. Таким чином, загальний строк позбавлення водійських прав становить 19 років 5 місяців і 25 днів.

Крім того, чоловік має сплатити 51 тис. грн штрафу та 665,60 грн судового збору. Скутер не конфіскували, оскільки не було підтверджено, що він належить порушнику.

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Теги: штраф скутер водій Житомирщина

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