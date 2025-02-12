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«Запіздала ініціатива» від Арахамії викликала сміх у залі Верховної Ради (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Голова фракції «Слуги народу» Давид Арахамія
фото з відкритих джерел

«Трошки запіздала ініціатива», – сказав Арахамія і продовжив свій виступ, не зважаючи на сміх в залі

СЬогодні, 12 лютого Верховна Рада схвалила постанову №12412 про встановлення в Україні Національного дня молитви, який відзначатиметься щорічно 24 лютого. Однак голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія хотів зазначити, що рішення треба було ухвалити ще раніше.

Арахамія прокоментував запровадження Національного дня молитви 24 лютого, але політику не вдалось вимовити, що депутати запізнились з ініціативою, тож він назвав її «запіздалою», що розсмішило парламентарів.

«Трошки запіздала ініціатива», – сказав Арахамія і продовжив свій виступ, не зважаючи на сміх в залі.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук не стримався, розсміявся і прикрив обличчя рукою. 

До слова, 24 лютого, Верховна Рада у Національний день молитви почне засідання виконанням духовного гімну України «Боже великий, єдиний».

Нагадаємо, що Рада розширила перелік інформації, яка вважається державною таємницею.
 

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Теги: Верховна Рада українська мова жарт Давид Арахамія

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