Сім кілограмів за короткий час. Актор Тарас Цимбалюк поділився секретом схуднення
Актор за короткий проміжок часу скинув одразу сім кілограмів
Український актор Тарас Цимбалюк вразив шанувальників своєю трансформацією – за півтора місяця він скинув сім кілограмів. Про це йдеться у його дописі на сторінці у Instagram.
Цимбалюк поділився новим фото, зробленим у дзеркалі, демонструючи зміни у своїй зовнішності. Актор похвалився підтягнутим тілом.
З його слів, наразі його вага становить 95 кг. Для порівняння, до схуднення він важив 102 кілограми.
Також Цимбалюк поділився, як йому вдалося досягти таких результатів:
- мінімізував солодощі;
- перестав вживати алкоголь;
- старається стежити за вуглеводами;
- не переїдає;
- за можливості тренується.
Окрім того, актор опублікував фото продуктів, які купив собі на вечерю.
Раніше український актор Тарас Цимбалюк прокоментував скандал навколо його вечірки з дівчиною Світланою Готочкіною і блогеркою Анною Алхім під російську музику.
Нагадаємо, препарат Ozempic для лікування діабету багато хто у світі використовує, щоб схуднути. Але у нього виявився поганий побічний ефект: діюча речовина порушує кровотік до очей, що призводить до їх запалення і може спричинити повну втрату зору. Про це пише видання Daily Mail.
Коментарі — 0