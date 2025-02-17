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Сім кілограмів за короткий час. Актор Тарас Цимбалюк поділився секретом схуднення

Валерія Димчук
glavcom.ua
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Тарас Цимбалюк розкрив секрет швидкого схуднення
фото: Facebook/Тарас Цимбалюк офіційна сторінка

Актор за короткий проміжок часу скинув одразу сім кілограмів

Український актор Тарас Цимбалюк вразив шанувальників своєю трансформацією – за півтора місяця він скинув сім кілограмів. Про це йдеться у його дописі на сторінці у Instagram.

Цимбалюк поділився новим фото, зробленим у дзеркалі, демонструючи зміни у своїй зовнішності. Актор похвалився підтягнутим тілом.

Сім кілограмів за короткий час. Актор Тарас Цимбалюк поділився секретом схуднення фото 1
фото: скриншот публікації Тараса Цимбалюка у Instagram

З його слів, наразі його вага становить 95 кг. Для порівняння, до схуднення він важив 102 кілограми.

Сім кілограмів за короткий час. Актор Тарас Цимбалюк поділився секретом схуднення фото 2
фото: Instagram/taras.tsymbaliuk
Сім кілограмів за короткий час. Актор Тарас Цимбалюк поділився секретом схуднення фото 3
фото: Instagram/taras.tsymbaliuk

Також Цимбалюк поділився, як йому вдалося досягти таких результатів:

  • мінімізував солодощі;
  • перестав вживати алкоголь;
  • старається стежити за вуглеводами;
  • не переїдає;
  • за можливості тренується. 

Окрім того, актор опублікував фото продуктів, які купив собі на вечерю.

Сім кілограмів за короткий час. Актор Тарас Цимбалюк поділився секретом схуднення фото 4
фото: скриншот публікації Тараса Цимбалюка у Instagram

Раніше український актор Тарас Цимбалюк прокоментував скандал навколо його вечірки з дівчиною Світланою Готочкіною і блогеркою Анною Алхім під російську музику.

Нагадаємо, препарат Ozempic для лікування діабету багато хто у світі використовує, щоб схуднути. Але у нього виявився поганий побічний ефект: діюча речовина порушує кровотік до очей, що призводить до їх запалення і може спричинити повну втрату зору. Про це пише видання Daily Mail.

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Теги: актор Тарас Цимбалюк шоу-біз схуднення

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