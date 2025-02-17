Сім кілограмів за короткий час. Актор Тарас Цимбалюк поділився секретом схуднення

Актор за короткий проміжок часу скинув одразу сім кілограмів

Український актор Тарас Цимбалюк вразив шанувальників своєю трансформацією – за півтора місяця він скинув сім кілограмів. Про це йдеться у його дописі на сторінці у Instagram.

Цимбалюк поділився новим фото, зробленим у дзеркалі, демонструючи зміни у своїй зовнішності. Актор похвалився підтягнутим тілом.

фото: скриншот публікації Тараса Цимбалюка у Instagram

З його слів, наразі його вага становить 95 кг. Для порівняння, до схуднення він важив 102 кілограми.

Також Цимбалюк поділився, як йому вдалося досягти таких результатів:

мінімізував солодощі;

перестав вживати алкоголь;

старається стежити за вуглеводами;

не переїдає;

за можливості тренується.

Окрім того, актор опублікував фото продуктів, які купив собі на вечерю.

фото: скриншот публікації Тараса Цимбалюка у Instagram

Раніше український актор Тарас Цимбалюк прокоментував скандал навколо його вечірки з дівчиною Світланою Готочкіною і блогеркою Анною Алхім під російську музику.

Нагадаємо, препарат Ozempic для лікування діабету багато хто у світі використовує, щоб схуднути. Але у нього виявився поганий побічний ефект: діюча речовина порушує кровотік до очей, що призводить до їх запалення і може спричинити повну втрату зору. Про це пише видання Daily Mail.