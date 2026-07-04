Археологи знайшли унікальну гробницю кельтського правителя із золотими прикрасамм (фото)

Знайдене поховання підтвердило перебування кельтського еліти на території Німечиини у залізну добу

У Німеччині археологи натрапили на поховання, що датується V століттям до нашої ери. Ця знахідка підтвердила гіпотезу про те, що ця місцевість була одним із важливих осередків кельтської культури. Про це пише «Главком» із посиланням на Popular Mechanics.

Археологи проводили звичайні дослідження вздовж головної дороги в місті Бад-Камберг перед будівництвом парку. Однак під час робіт вони знайшли поховання. «Навіть після геофізичного обстеження території, відведеної під забудову, ми припускали, що тут може бути елітне кельтське поховання. Однак ніхто не очікував, що ми знайдемо не просто князівську могилу, а поховання з колісницею», – зазначив археолог Кай Мукенбергер.

Однак у похованні не знайшли людських останків. Водночас кількості знахідок достатньо, щоб довести існування кельтської еліти під час залізного віку на території Бад-Камберга.

У могилі знайшли кільця з цілісного золота фото: Lfdh

Тож навіть відсутність останків не зробила знайдене поховання менш цінним. Під час двотижневих розкопок археологи виявили золоті браслет, перстень тощо. Також у могилі знайшли етруський дзьобоподібний глечик, привезений із Середземномор'я, фрагменти наконечників списів і ніж.

Крім цього, дослідники виявили металеві втулки коліс, ковпаки осі та залізні частини ободів. Це свідчить про те, що разом із людиною під землю було поховано двоколісну колісницю. За словами фахівців, раніше археологи знаходили лише кілька подібних поховань. Тож ця знахідка вважається унікальною.

Розкопки відбулися біля однієї з головних доріг міста Бад-Камберг фото: Lfdh

До того ж усі артефакти підтверджують, що могила належала одному з представників кельтської знаті. «Завдяки ранньолатенському князівському похованню в Бад-Камберзі ми нарешті можемо підтвердити існування місцевої кельтської еліти, про яку раніше лише припускали. Це поховання та можливість дослідити його за допомогою найсучасніших аналітичних методів мають величезне значення для вивчення залізного віку в Гессені», – сказав головний археолог Гессену Удо Реккер.

Наразі археологи працюють над цією знахідкою та запевняють, що попереду на них чекають нові відкриття щодо цього поховання.

Нагадаємо, у Шотландії на острові Арран археологи виявили ритуальне коло поховань, яке роками було заховане під землею. Вчені припускають, що цій знахідці може бути близько 5 тис. років. На острові дослідники натрапили на 12 круглих ям, які утворюють рівне коло.