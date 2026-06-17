Окупанти провели незаконні розкопки у Херсонесі та знайшли римські артефакти

Знайдені артефакти є вкрай рідкісними для всього Північного Причорномор’я

У тимчасово окупованому Севастополі російські археологи під час незаконних розкопок на території некрополя Херсонеса Таврійського виявили рідкісні поховальні урни римської доби. Проведення будь-яких археологічних робіт на захопленому півострові є грубим порушенням міжнародного права. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові ресурси.

Повідомляється, що незаконні пошукові роботи велися у південному передмісті Херсонеса Таврійського. Там загарбники розкопали чотири свинцеві поховальні урни з написами, які датуються кінцем першого – серединою другого століття нашої ери.

За словами самих окупантів, ці знахідки є унікальними для всього Північного Причорномор’я. До цього моменту за всю історію досліджень на території античного міста було відомо лише про шість подібних свинцевих урн.

Всередині виявлених поховань збереглися:

Людські кістки та залишки праху;

Золоті предмети;

Поховальний інвентар.

Завдяки написам, що збереглися на металевих урнах, дослідникам вдалося ідентифікувати імена деяких похованих громадян античного Херсонеса. Ними виявилися:

Діоскурид

Антисфен

Нанон (син Антисфена)

Ще один херсонесит, чиє ім'я через пошкодження вдалося прочитати лише частково – воно починалося на літери «Нік».

Нагадаємо, що Україна та міжнародна спільнота (зокрема ЮНЕСКО, до списку Світової спадщини якого входить Херсонес Таврійський) вважають будь-які розкопки окупантів у Криму незаконними. Усі знайдені артефакти є державною власністю України, а їхнє вилучення та можливе вивезення до РФ кваліфікується як воєнний злочин та пограбування культурної спадщини.

«Главком» писав, що археолог та співробітник «Ермітажу» Олександр Бутягін, затриманий раніше у Польщі за запитом України, планує продовжити незаконні розкопки на території окупованого Кримського півострова.

Олександр Бутягін повернувся до Росії в межах процедури обміну. За його словами вже цього сезону він знову очолить археологічну експедицію «Ермітажу» на городищі Мірмекій, що розташоване на мисі Карантинний у східній частині півострова. Археолог заявив, що арешт не вплинув на його наміри, а висунуті звинувачення він не визнає.