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Окупанти провели незаконні розкопки у Херсонесі та знайшли римські артефакти

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Окупанти провели незаконні розкопки у Херсонесі та знайшли римські артефакти
Написи на урнах дозволили встановити імена деяких похованих
фото: російські медіа

Знайдені артефакти є вкрай рідкісними для всього Північного Причорномор’я

У тимчасово окупованому Севастополі російські археологи під час незаконних розкопок на території некрополя Херсонеса Таврійського виявили рідкісні поховальні урни римської доби. Проведення будь-яких археологічних робіт на захопленому півострові є грубим порушенням міжнародного права. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові ресурси.

Повідомляється, що незаконні пошукові роботи велися у південному передмісті Херсонеса Таврійського. Там загарбники розкопали чотири свинцеві поховальні урни з написами, які датуються кінцем першого – серединою другого століття нашої ери.

За словами самих окупантів, ці знахідки є унікальними для всього Північного Причорномор’я. До цього моменту за всю історію досліджень на території античного міста було відомо лише про шість подібних свинцевих урн.

Всередині виявлених поховань збереглися:

  • Людські кістки та залишки праху;
  • Золоті предмети;
  • Поховальний інвентар.

Завдяки написам, що збереглися на металевих урнах, дослідникам вдалося ідентифікувати імена деяких похованих громадян античного Херсонеса. Ними виявилися:

  • Діоскурид
  • Антисфен
  • Нанон (син Антисфена)

Ще один херсонесит, чиє ім'я через пошкодження вдалося прочитати лише частково – воно починалося на літери «Нік».

Нагадаємо, що Україна та міжнародна спільнота (зокрема ЮНЕСКО, до списку Світової спадщини якого входить Херсонес Таврійський) вважають будь-які розкопки окупантів у Криму незаконними. Усі знайдені артефакти є державною власністю України, а їхнє вилучення та можливе вивезення до РФ кваліфікується як воєнний злочин та пограбування культурної спадщини.

«Главком» писав, що археолог та співробітник «Ермітажу» Олександр Бутягін, затриманий раніше у Польщі за запитом України, планує продовжити незаконні розкопки на території окупованого Кримського півострова.

Олександр Бутягін повернувся до Росії в межах процедури обміну. За його словами вже цього сезону він знову очолить археологічну експедицію «Ермітажу» на городищі Мірмекій, що розташоване на мисі Карантинний у східній частині півострова. Археолог заявив, що арешт не вплинув на його наміри, а висунуті звинувачення він не визнає.

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Теги: Крим історія розкопки Херсонщина

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