Вишневе отримає понад 3 млрд грн на відбудову після російського удару

Місто зазнало найбільших руйнувань житлового сектору за весь час повномасштабної війни – пошкоджено близько 13 гектарів житлової забудови

Уряд виділить понад 3 млрд грн на відновлення Вишневого після ракетного удару.

Кабінет Міністрів доручив профільним міністерствам невідкладно підготувати рішення про виділення 3,04 млрд грн із резервного фонду державного бюджету для ліквідації наслідків російського ракетного удару по Вишневому на Київщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Кошти планують спрямувати на:

виплату компенсацій власникам зруйнованого та пошкодженого житла;

відбудову знищених будинків;

капітальний ремонт багатоквартирних будинків;

відновлення пошкоджених інженерних мереж.

фото: Микола Калашник/Telegram

Нагадаємо, у ніч на 6 липня російські війська завдали масованого ракетного удару по Київщині. Одним із найбільш постраждалих населених пунктів стало Вишневе, де внаслідок атаки були зруйновані та пошкоджені житлові будинки, підприємства й об'єкти інфраструктури.

Нагадаємо, внаслідок масованого удару РФ по Вишневому 6 липня загинули та постраждали люди. За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, місто зазнало найбільших руйнувань житлового сектору за весь час повномасштабної війни – пошкоджено близько 13 гектарів житлової забудови.

Зокрема, у Вишневому на Київщині через загрозу повторної детонації було проведено евакуацію жителів із небезпечної території.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Служби безпеки України та розвідки детального з'ясування обставин вторинної детонації, яка сталася у Вишневому після масованої російської атаки.

Як повідомлялося, об'єкт у місті Вишневе Київської області, на якому після російського ракетного удару в ніч на 6 липня сталася детонація, не належить до сфери управління Збройних сил України.